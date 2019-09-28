Блогерша хвасталась красивыми фото в сетях, но арендодатель показала ее настоящую жизнь

Источник материала: Tut.by

Блогерша из Китая публиковала фото роскошных нарядов и дорогих ресторанов, но гламурный образ рассыпался, когда интернет увидел кадры из квартиры, которую снимала девушка. Ведь звезда Weibo оставила такой беспорядок, что даже профессиональные уборщики не согласились заниматься им. Вот так конфликты с арендодателями доводят до потери подписчиков.





Лиза Ли — 24-летняя блогерша из Китая. У девушки более 1,1 миллиона подписчиков на Weibo , для которых она до недавнего времени успешно поддерживала образ дивы, у которой жизнь точно удалась. Китаянка в основном публиковала кадры своей лакшери-жизни: снимки из дорогих ресторанов и путешествий, фото с макияжем и нарядами, рассказывает Daily Mail .

Возможно, подписчики и дальше считали бы Лизу Ли идеальным образцом для подражания, но девушка совершила роковую ошибку, которая все испортила: доставила неприятности женщине, у которой арендовала квартиру в городе Сиань (провинция Шэньси). Жительница Поднебесной, которую журналисты называют госпожой Чен, рассказала СМИ, что блогерша неожиданно исчезла, не оплатив коммунальные расходы. Всего, по информации Shanghaiist , она задолжала три тысячи юаней.

Кроме того, после себя девушка также оставила невероятный хаос и грязь. По словам владелицы недвижимости, даже профессиональные уборщики отказались наводить порядок в комнате. Чен заверила, что пыталась связаться с Лизой Ли, но та не отвечала ни на эсэмэски, ни на звонки. Отчаявшаяся арендодательница тогда обратилась в полицию, пожаловавшись на нанесенный ее имуществу вред и долги, рассказывает BBC . А помимо того, решила публично пристыдить китаянку и устроила корреспондентам Pear Video экскурсию по грязной квартире.





Вот что увидели журналисты, войдя на кухню. Столешница была вся покрыта остатками пищи и мусором.

Владелица квартиры была шокирована, ведь такого поведения от инфлюенсерши с миллионом подписчиков она не ожидала. Женщина сделала акцент на том, как, по ее словам, «красивая» женщина, какой Ли показывала себя онлайн, контрастировала с «отвратительной», которая оставила в квартире беспорядок. И такой диссонанс обеспечил ролику виральность. Его посмотрели миллионы людей, и блогерше досталась большая порция критики.





После неожиданной и печальной славы Лиза вдруг объявилась. Девушка встретилась с Чен, лично извинившись за беспорядок и сообщив, что «вся ответственность за инцидент лежит на ней». Свое отсутствие она объяснила тем, что сначала легла в больницу, а затем отправилась в деловую поездку, а на звонки и сообщения не отвечала, так как получает их очень много. В квартире якобы оставалась собака (был ли пес, Чен не рассказала). Ли также заверила: она попросила своего ассистента прибраться в квартире, но тот или та забыл (или забыла).





Как бы то ни было, восстанавливать порядок в итоге пришлось самой блогерше. Лакшери-девушка показала на видео, как подметает пол и убирает квартиру.