Паста из того, что есть в холодильнике. Рассказываем, как превратить обычные макароны в шедевр

Источник материала: Tut.by

Так часто хочется побаловать себя чем-то интересным и не похожим на привычные блюда, но всегда что-то мешает: недостаток времени, труднопроизносимые ингредиенты и десятиэтажные рецепты. Сегодня радуем вас 3 рецептами очень вкусных вариаций паст, с которыми не будет никаких сложностей — дерзайте.

Паста Альфредо



Источник рецепта и фото: adme.ru

Ингредиенты: лапша — 250 г;

соль — по вкусу;

сливочное масло — 50 г;

сливки — 100 мл;

тертый сыр — 100 г;

молотый черный перец — по вкусу.

Как готовить?

Отварить лапшу в подсоленной воде до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке. Тем временем в сотейнике на слабом огне растопить масло и затем снять с огня. Для кремовой консистенции соуса добавить к маслу сливки. Не снимать с огня до тех пор, пока не приготовится паста, и постоянно помешивать. Выложить пасту в сотейник с помощью кулинарных щипцов. Паста не должна быть сухой, так что не старайтесь стряхнуть с нее всю жидкость. Включить средний огонь и перемешать пасту. Добавить половину сыра и еще раз очень хорошо перемешать. При необходимости влить еще немного воды, в которой варилась лапша. Посыпать оставшимся сыром и снова перемешать. Выложить пасту на сервировочное блюдо и посыпать молотым перцем.

Ракушки с колбасками и овощами



Источник рецепта и фото: gastronom.ru

Ингредиенты: макароны ракушки — 450 г;

копченая колбаса — 350 г;

лук-порей — 2 стебля;

грибы — 250 г;

черри — 300 г;

петрушка — 1 маленький пучок;

сливки — 125 мл;

оливковое масло — 1 ст. л.;

чили — ½ ч. л.;

соль, свежемолотый черный перец — по вкусу;

тертый пармезан — для подачи.

Как готовить?

Нарезать кубиками колбасу. У лука-порея удалить жесткие внешние листья. Разрезать стебель пополам вдоль и тщательно промыть. Нарезать порей тонкими полукольцами. Грибы нарезать тонкими ломтиками. Разрезать помидоры черри пополам. Крупно порубить листья петрушки. Вскипятить в кастрюле воду, посолить и отварить пасту в соответствии с инструкцией на упаковке. Откинуть на дуршлаг, сохранив немного воды, в которой варилась паста. Разогреть масло в широкой сковороде на среднем огне. Положить лук-порей и жарить, часто помешивая, 8−9 мин., пока порей не станет мягким и золотистым. Добавить грибы и готовить еще 8−10 мин., пока полностью не выпарится жидкость из сковороды. Посолить и поперчить. Добавить копченую колбасу и жарить 4−5 мин. Положить в сковороду помидоры черри и жарить еще 5 мин. Посолить, поперчить и посыпать чили. Уменьшить огонь до минимального. Смешать ¾ стакана воды из-под пасты со сливками. Вылить в сковороду с овощами и перемешать. Готовить 5 мин., чтобы соус немного загустел. Переложить в соус пасту и листья петрушки, перемешать. Готовить, часто помешивая, еще 1−2 мин. Разложить по тарелкам, посыпать сыром и подавать к столу.

Лапша с сырным соусом, брокколи и цукини



Источник рецепта и фото: food.inmyroom.ru

Ингредиенты: лапша — 250 г;

цукини — 2 шт.;

брокколи — 100 г;

сыр — 100 г;

сливки 30% — 250 мл;

сухое белое вино — 100 мл;

сливочное масло — 30 г;

чеснок — 1 зубчик;

оливковое масло;

соль.

Как готовить?

Пасту отварить в большом количестве кипящей подсоленной воды согласно инструкции на упаковке. Пока паста варится, цукини нарезать ломтиками, брокколи разобрать на небольшие соцветия, чеснок пропустить через пресс. Овощи смешать с чесноком, посолить. В сковороде разогреть сливочное масло и обжарить ломтики цукини и брокколи в течение 2−3 мин. Сыр натереть на терке. Овощи залить вином и сливками, добавить сыр и оливковое масло, перемешать, приправить перцем. Готовить на небольшом огне при слабом кипении 7−8 мин. Выложить горячую пасту в соус, перемешать, разложить по тарелкам, украсить листиками базилика.

Приятного аппетита!