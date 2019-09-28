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Паста из того, что есть в холодильнике. Рассказываем, как превратить обычные макароны в шедевр

29.09.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Так часто хочется побаловать себя чем-то интересным и не похожим на привычные блюда, но всегда что-то мешает: недостаток времени, труднопроизносимые ингредиенты и десятиэтажные рецепты. Сегодня радуем вас 3 рецептами очень вкусных вариаций паст, с которыми не будет никаких сложностей — дерзайте.

Паста Альфредо


Источник рецепта и фото: adme.ru

Ингредиенты:

  • лапша — 250 г;
  • соль — по вкусу;
  • сливочное масло — 50 г;
  • сливки — 100 мл;
  • тертый сыр — 100 г;
  • молотый черный перец — по вкусу.

Как готовить?

  1. Отварить лапшу в подсоленной воде до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке.
  2. Тем временем в сотейнике на слабом огне растопить масло и затем снять с огня. Для кремовой консистенции соуса добавить к маслу сливки. Не снимать с огня до тех пор, пока не приготовится паста, и постоянно помешивать.
  3. Выложить пасту в сотейник с помощью кулинарных щипцов. Паста не должна быть сухой, так что не старайтесь стряхнуть с нее всю жидкость.
  4. Включить средний огонь и перемешать пасту. Добавить половину сыра и еще раз очень хорошо перемешать. При необходимости влить еще немного воды, в которой варилась лапша.
  5. Посыпать оставшимся сыром и снова перемешать. Выложить пасту на сервировочное блюдо и посыпать молотым перцем.

Ракушки с колбасками и овощами


Источник рецепта и фото: gastronom.ru

Ингредиенты:

  • макароны ракушки — 450 г;
  • копченая колбаса — 350 г;
  • лук-порей — 2 стебля;
  • грибы — 250 г;
  • черри — 300 г;
  • петрушка — 1 маленький пучок;
  • сливки — 125 мл;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • чили — ½ ч. л.;
  • соль, свежемолотый черный перец — по вкусу;
  • тертый пармезан — для подачи.

Как готовить?

  1. Нарезать кубиками колбасу. У лука-порея удалить жесткие внешние листья. Разрезать стебель пополам вдоль и тщательно промыть. Нарезать порей тонкими полукольцами. Грибы нарезать тонкими ломтиками. Разрезать помидоры черри пополам. Крупно порубить листья петрушки.
  2. Вскипятить в кастрюле воду, посолить и отварить пасту в соответствии с инструкцией на упаковке. Откинуть на дуршлаг, сохранив немного воды, в которой варилась паста.
  3. Разогреть масло в широкой сковороде на среднем огне. Положить лук-порей и жарить, часто помешивая, 8−9 мин., пока порей не станет мягким и золотистым. Добавить грибы и готовить еще 8−10 мин., пока полностью не выпарится жидкость из сковороды. Посолить и поперчить.
  4. Добавить копченую колбасу и жарить 4−5 мин. Положить в сковороду помидоры черри и жарить еще 5 мин. Посолить, поперчить и посыпать чили. Уменьшить огонь до минимального.
  5. Смешать ¾ стакана воды из-под пасты со сливками. Вылить в сковороду с овощами и перемешать. Готовить 5 мин., чтобы соус немного загустел.
  6. Переложить в соус пасту и листья петрушки, перемешать. Готовить, часто помешивая, еще 1−2 мин. Разложить по тарелкам, посыпать сыром и подавать к столу.

Лапша с сырным соусом, брокколи и цукини


Источник рецепта и фото: food.inmyroom.ru

Ингредиенты:

  • лапша — 250 г;
  • цукини — 2 шт.;
  • брокколи — 100 г;
  • сыр — 100 г;
  • сливки 30% — 250 мл;
  • сухое белое вино — 100 мл;
  • сливочное масло — 30 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • оливковое масло;
  • соль.

Как готовить?

  1. Пасту отварить в большом количестве кипящей подсоленной воды согласно инструкции на упаковке.

  2. Пока паста варится, цукини нарезать ломтиками, брокколи разобрать на небольшие соцветия, чеснок пропустить через пресс. Овощи смешать с чесноком, посолить. В сковороде разогреть сливочное масло и обжарить ломтики цукини и брокколи в течение 2−3 мин.

  3. Сыр натереть на терке. Овощи залить вином и сливками, добавить сыр и оливковое масло, перемешать, приправить перцем. Готовить на небольшом огне при слабом кипении 7−8 мин.

  4. Выложить горячую пасту в соус, перемешать, разложить по тарелкам, украсить листиками базилика.

Приятного аппетита!

 
 
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