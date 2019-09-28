Паста из того, что есть в холодильнике. Рассказываем, как превратить обычные макароны в шедевр

Так часто хочется побаловать себя чем-то интересным и не похожим на привычные блюда, но всегда что-то мешает: недостаток времени, труднопроизносимые ингредиенты и десятиэтажные рецепты. Сегодня радуем вас 3 рецептами очень вкусных вариаций паст, с которыми не будет никаких сложностей — дерзайте.
Паста Альфредо
Ингредиенты:
лапша — 250 г;
соль — по вкусу;
сливочное масло — 50 г;
сливки — 100 мл;
тертый сыр — 100 г;
молотый черный перец — по вкусу.
Как готовить?
Отварить лапшу в подсоленной воде до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке.
Тем временем в сотейнике на слабом огне растопить масло и затем снять с огня. Для кремовой консистенции соуса добавить к маслу сливки. Не снимать с огня до тех пор, пока не приготовится паста, и постоянно помешивать.
Выложить пасту в сотейник с помощью кулинарных щипцов. Паста не должна быть сухой, так что не старайтесь стряхнуть с нее всю жидкость.
Включить средний огонь и перемешать пасту. Добавить половину сыра и еще раз очень хорошо перемешать. При необходимости влить еще немного воды, в которой варилась лапша.
Посыпать оставшимся сыром и снова перемешать. Выложить пасту на сервировочное блюдо и посыпать молотым перцем.
Ракушки с колбасками и овощами
Ингредиенты:
макароны ракушки — 450 г;
копченая колбаса — 350 г;
лук-порей — 2 стебля;
грибы — 250 г;
черри — 300 г;
петрушка — 1 маленький пучок;
сливки — 125 мл;
оливковое масло — 1 ст. л.;
чили — ½ ч. л.;
соль, свежемолотый черный перец — по вкусу;
тертый пармезан — для подачи.
Как готовить?
Нарезать кубиками колбасу. У лука-порея удалить жесткие внешние листья. Разрезать стебель пополам вдоль и тщательно промыть. Нарезать порей тонкими полукольцами. Грибы нарезать тонкими ломтиками. Разрезать помидоры черри пополам. Крупно порубить листья петрушки.
Вскипятить в кастрюле воду, посолить и отварить пасту в соответствии с инструкцией на упаковке. Откинуть на дуршлаг, сохранив немного воды, в которой варилась паста.
Разогреть масло в широкой сковороде на среднем огне. Положить лук-порей и жарить, часто помешивая, 8−9 мин., пока порей не станет мягким и золотистым. Добавить грибы и готовить еще 8−10 мин., пока полностью не выпарится жидкость из сковороды. Посолить и поперчить.
Добавить копченую колбасу и жарить 4−5 мин. Положить в сковороду помидоры черри и жарить еще 5 мин. Посолить, поперчить и посыпать чили. Уменьшить огонь до минимального.
Смешать ¾ стакана воды из-под пасты со сливками. Вылить в сковороду с овощами и перемешать. Готовить 5 мин., чтобы соус немного загустел.
Переложить в соус пасту и листья петрушки, перемешать. Готовить, часто помешивая, еще 1−2 мин. Разложить по тарелкам, посыпать сыром и подавать к столу.
Лапша с сырным соусом, брокколи и цукини
Ингредиенты:
лапша — 250 г;
цукини — 2 шт.;
брокколи — 100 г;
сыр — 100 г;
сливки 30% — 250 мл;
сухое белое вино — 100 мл;
сливочное масло — 30 г;
чеснок — 1 зубчик;
оливковое масло;
соль.
Как готовить?
Пасту отварить в большом количестве кипящей подсоленной воды согласно инструкции на упаковке.
Пока паста варится, цукини нарезать ломтиками, брокколи разобрать на небольшие соцветия, чеснок пропустить через пресс. Овощи смешать с чесноком, посолить. В сковороде разогреть сливочное масло и обжарить ломтики цукини и брокколи в течение 2−3 мин.
Сыр натереть на терке. Овощи залить вином и сливками, добавить сыр и оливковое масло, перемешать, приправить перцем. Готовить на небольшом огне при слабом кипении 7−8 мин.
Выложить горячую пасту в соус, перемешать, разложить по тарелкам, украсить листиками базилика.