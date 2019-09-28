Счета в редких валютах и виртуальный кашалот: топ новостей от банков

Источник материала: Tut.by

На этой неделе Паритетбанк поддержал флешмоб #TetrisChallenge и показал в социальных сетях рабочий инвентарь инкассаторской службы, а также содержимое служебного автомобиля. А FINANCE.TUT.BY посмотрел, чем еще порадовали и удивили наши банки на этой неделе.



Фото со страницы Паритетбанка в Фейсбуке

Белорусы смогут открывать счета в кунах и динарах

В Беларуси теперь можно вести финансы в хорватских кунах, сербских динарах и турецких лирах. БПС-Сбербанк предоставил возможность проводить расчеты в 10 эксклюзивных для страны валютах, что позволит экономить деньги и время на переводах.

Осуществлять безналичные расчеты в новых валютах могут как физлица, так и компании. Для этого банк откроет счет в банке другой страны, позволяя свободно управлять финансами. Сам перевод при этом обходится дешевле, чем при обмене валюты и стандартной транзакции между банками.

Впервые белорусы смогут открыть счета в гонконгских долларах и турецких лирах. Доступны также хорватская куна, венгерский форинт, сербский динар. Кроме этого, вести расчеты теперь можно в кронах — шведских, норвежских, датских и чешских и в сингапурских долларах.

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Не забудь покормить кашалота!



Фото с сайта Белгазпромбанка

В Беларуси появилось первое игровое банковское приложение. Игрушку разработали в Белгазпромбанке . Игра Cashalot Catch — это мобильное приложение, сочетающее самостоятельный игровой сюжет, банковский продукт — карту с кэшбэком Cashalot, и функционал мобильного банкинга.

Суть игры проста: управляя виртуальным кашалотом нужно ловить морских обитателей и собирать игровые артефакты, заботиться о своем персонаже, тем самым делая его счастливее. Если же зарегистрировать в приложении карту с кэшбэком Cashalot, то после каждой покупки игровое пространство будет наполняться новыми артефактами.

Кроме геймплея, новое приложение позволит пополнять привязанную карту Cashalot с карты любого банка, просматривать баланс, а также делать благотворительные платежи в адрес давнего партнера Белгазпромбанка — фонда «Шанс», оказывающего помощь в оплате лечения и реабилитации больных детей Беларуси.

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Часами теперь могут платить и владельцы MasterCard

Сервис, который позволяет оплачивать покупки в магазинах, счета в кафе и проезд в транспорте спортивными часами Garmin, запустил Приорбанк .

Привязать можно любую карточку Mastercard Приорбанка, в том числе кредитную.

Для расчетов надо войти в кошелек на умных часах, после чего поднести их дисплеем к бесконтактному терминалу. Операция происходит мгновенно – в доли секунды. О том, что оплата прошла, часы оповещают вибрацией. Пароль при расчете понадобится, если синхронизации с телефоном не было более 24 часов или часы снимались с руки, а также при покупках дороже 20 рублей. Все транзакции полностью защищены.

Сервис поддерживает более 10 моделей умных часов. Как и в случае платежных браслетов, банк не взимает никаких комиссий или абонентских плат.

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