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Счета в редких валютах и виртуальный кашалот: топ новостей от банков
Источник материала: Tut.by
На этой неделе Паритетбанк
Белорусы смогут открывать счета в кунах и динарах
В Беларуси теперь можно вести финансы в хорватских кунах, сербских динарах и турецких лирах.
Осуществлять безналичные расчеты в новых валютах могут как физлица, так и компании. Для этого банк откроет счет в банке другой страны, позволяя свободно управлять финансами. Сам перевод при этом обходится дешевле, чем при обмене валюты и стандартной транзакции между банками.
Впервые белорусы смогут открыть счета в гонконгских долларах и турецких лирах. Доступны также хорватская куна, венгерский форинт, сербский динар. Кроме этого, вести расчеты теперь можно в кронах — шведских, норвежских, датских и чешских и в сингапурских долларах.
Не забудь покормить кашалота!
В Беларуси появилось первое игровое банковское приложение. Игрушку
Суть игры проста: управляя виртуальным кашалотом нужно ловить морских обитателей и собирать игровые артефакты, заботиться о своем персонаже, тем самым делая его счастливее. Если же зарегистрировать в приложении карту с кэшбэком Cashalot, то после каждой покупки игровое пространство будет наполняться новыми артефактами.
Кроме геймплея, новое приложение позволит пополнять привязанную карту Cashalot с карты любого банка, просматривать баланс, а также делать благотворительные платежи в адрес давнего партнера Белгазпромбанка — фонда «Шанс», оказывающего помощь в оплате лечения и реабилитации больных детей Беларуси.
Часами теперь могут платить и владельцы MasterCard
Сервис, который позволяет оплачивать покупки в магазинах, счета в кафе и проезд в транспорте спортивными часами Garmin,
Привязать можно любую карточку Mastercard Приорбанка, в том числе кредитную.
Для расчетов надо войти в кошелек на умных часах, после чего поднести их дисплеем к бесконтактному терминалу. Операция происходит мгновенно – в доли секунды. О том, что оплата прошла, часы оповещают вибрацией. Пароль при расчете понадобится, если синхронизации с телефоном не было более 24 часов или часы снимались с руки, а также при покупках дороже 20 рублей. Все транзакции полностью защищены.
Сервис поддерживает более 10 моделей умных часов. Как и в случае платежных браслетов, банк не взимает никаких комиссий или абонентских плат.
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