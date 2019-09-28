«Не скажете пароль - заблокируем карточку». Банки предупреждают о новой волне мошенничества

Источник материала: Tut.by

Сразу несколько банков на этой неделе рассказали о новой волне мошенничества. Во всех случаях белорусам звонили люди, которые представлялись сотрудниками банков и под разными предлогами пытались получить личную информацию. Иногда такие разговоры заканчивались откровенными угрозами и шантажом.



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— Одному из клиентов позвонили, представились сотрудником банка и сообщили, что в его личном кабинете находится заявка на кредит в 5000 рублей. Мошенник попросил предоставить паспортные данные клиента для отмены кредита. К счастью, клиент данные не предоставил и разговор завершил, — привели пример в Беларусбанке.

— Злоумышленники могут представляться работниками банка или службы сервиса клиентов ОАО «Банковский процессинговый центр», ЕРИП, использовать скрытые телефонные номера или программы-анонимайзеры, подменяющие номера телефонов на реальные номера, размещенные на официальных ресурсах, — добавляют в БСБ Банке.

Так мошенники пытаются получить личную информацию — номер карточки, логин и пароль от сервисов дистанционного обслуживания и так далее.

Иногда мошенники даже угрожали клиентам:

— Злоумышленники, представляясь работниками подразделений банка, в ходе телефонного разговора с клиентом сообщают об оформлении кредита, а также попытках снятия денежных средств с банковской платежной карточки. В ходе разговора злоумышленники уточняют: остаток на счете, есть ли у клиента карточки других банков, номер карточки, срок действия, CVV-код, паспортные данные, смс-коды. В отдельных случаях злоумышленники при несогласии клиента предоставить необходимую информацию переводили разговор в более жесткую форму, угрожая одобрить кредит либо заблокировать карточку, тем самым оказывая психологическое давление, — говорят в БТА Банке.

В банках напоминают, что при звонке работники банков или службы сервиса клиентов никогда не запрашивают информацию о полном номере банковской платежной карточки, сроке действия, CVC/CVV.