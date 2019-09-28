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В Португалии будут штрафовать туристов за выброшенные окурки

29.09.2019 09:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Португалия ужесточила меры против курильщиков. В стране заработал закон, согласно которому за окурок, брошенный в общественном месте, грозит штраф. Действие закона распространяется и на туристов.

В сентябре в Португалии вступил в силу закон, который утверждает меры по сбору и обработке табачных отходов. Отныне сигаретные окурки, сигары или другие сигаретные табачные изделия считаются твердыми бытовыми отходами, и поэтому их «утилизация в общественных местах» запрещена. Так что любой, кто бросит окурок в общественном месте мимо урны, в том числе, и в узаконенных местах для курения, будет наказан штрафами в размере от 25 до 250 евро.

Закон предусматривает, что коммерческие предприятия, в том числе, отели, рестораны и заведения, где проводятся развлекательные мероприятия, а также все здания, где курение запрещено, должны иметь пепельницы и оборудование для утилизации отходов, произведенных его потребителям».

Как пишет португальская пресса,  курильщикам еще повезло: изначально депутат португальского парламента от экологической партии "Люди-Животные-Природа" Андре Сильва предлагал штрафовать на 500 евро любого, кто выбросит окурок в неположенном месте.


По его словам, в стране каждую минуту на землю бросают до 7 тысяч окурков, которые по ливневой канализации и другими способами попадают в океан. В каждом окурке содержится порядка 4 тысяч химических элементов (от смолы до пестицидов), а разлагаются они очень медленно (от одного до пяти лет).

Хотя закон про окурки вступил в силу, он предусматривает переходный период в один год. Так что в течение этого времени нарушителей штрафовать не будут: их ждет воспитательная беседа.
 
 
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Португалия ужесточила меры против курильщиков. В стране заработал закон, согласно которому за окурок, брошенный в общественном месте, грозит штраф. Действие...
 
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