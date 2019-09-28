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В Польше на Марше равенства полиция применила водомет и газ

29.09.2019 09:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Таким образом правоохранители Люблина отреагировали на действия противников акции. Несколько человек задержали.



На Марше равенства в Люблине в субботу, 28 сентября, полиция применила слезоточивый газ и водомет в отношении протестующих, которые пытались его заблокировать. Об этом сообщает RMF24.

Сообщается, что около 300 участников Марша Равенства собрались в полдень, в то время как противники мероприятия поджидали их неподалеку. Между участниками произошла потасовка.


В результате полицейские, которых насчитывалось несколько сотен человек, применили водяную пушку и слезоточивый газ после того, как противники марша не отреагировали на призывы мирно урегулировать ситуацию. Несколько человек задержали.
 
 
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Таким образом правоохранители Люблина отреагировали на действия противников акции. Несколько человек задержали.
 
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