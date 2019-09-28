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Валерий Исаев запустил флешмоб, направленный на переименование "Борисов-Арены" в честь Анатолия Капского

29.09.2019 08:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футбольный агент Валерий Исаев запустил флешмоб, направленный на переименование "Борисов-Арены" в честь Анатолия Капского.


"Мы запускаем флешмоб, направленный на то, чтобы стадион Борисов-Арена был назван в честь Анатолия Анатольевича Капского. Для того чтобы поучаствовать в флэшмобе, нужно сфотографироваться с надписью #Капскістадыён, а также в кадре должно присутствовать число 53, в любом виде (пять пальцев на одной руке, три на другой; 53 минуты на часах; пять красных роз и три белых; число 53 нарисованное пальцем на запотевшем стекле и т.п., насколько хватит фантазии).


Флешмоб стартует после того как будет опубликовано изначальное видео. Картинки нужно постить в соцсетях под хэштэгом #Капскістадыён. Я сообщу дополнительно и сброшу ссылку на видео, когда будет дан старт флэшмобу. Рассчитываю на всех, кому отправляю этот текст. Вместе мы сможем громко заявить о памяти Анатолия Анатольевича. Спасибо", - написал Исаев в своем Facebook.
 
 
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Футбольный агент Валерий Исаев запустил флешмоб, направленный на переименование "Борисов-Арены" в честь Анатолия Капского.
 
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