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Поднимут цены на сахар и сигареты, введут новшества для тунеядцев и гастарбайтеров. Изменения октября

29.09.2019 09:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 октября подорожает сахар и некоторые марки сигарет. Белорусам, которые попали в тунеядскую базу не занятого в экономике населения, с октября будут насчитывать платежи за газоснабжение и теплоснабжение по экономически обоснованным тарифам. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения ожидают белорусов в октябре, которые отразятся на кошельках.


Фото: pixabay.com

Сахар будут продавать от 1,5 рубля за килограмм

С 1 октября в Беларуси подорожает белый кристаллический сахар. Власти устанавливают на него до конца года предельную минимальную розничную цену в 1,5 рубля. То есть найти сахар дешевле этой суммы не получится. Напомним, ранее из-за появления в продаже российского сахара, который был заметно дешевле белорусского, власти уже вводили регулирование цен на этот товар.

Сейчас белорусский сахар можно найти в пределах 1,43−1,49 рубля за килограмм, а российский — от 1,29 рубля. При этом некоторые торговые сети устраивают акции, во время которых сахар из РФ можно купить еще дешевле.

Для тунеядцев подорожает отопление

Белорусам, которые попали в тунеядскую базу не занятого в экономике населения, с октября будут приходить платежки за газоснабжение и теплоснабжение по экономически обоснованным тарифам. При этом по-прежнему неизвестно, сколько человек находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают потяжелевшие жировки. Напомним, с января этого года иждивенцы по полным тарифам оплачивают горячее водоснабжение. FINANCE.TUT.BY поинтересовался в Минтруда, сколько сейчас человек числится в базе не занятого в экономике населения.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

В Беларуси насчитали около полумиллиона не занятых в экономике, сообщила в начале декабря прошлого года министр труда Ирина Костевич. Откуда нашли столько иждивенцев и кто попал в эту базу, министр не уточняла. При этом ранее в ведомстве прогнозировали число не занятых в экономике вдвое меньше — около 250 тысяч. Чиновники обещали «почистить» базу, исключить тех, кто попал по ошибке и кто подтвердит занятость. К концу февраля их число сократилось, по данным Минтруда, до «чуть более 425 тысяч человек».

В Минтруда ранее отказались предоставить более актуальные данные по числу белорусов, которые числятся в базе не занятого в экономике населения.

Подорожают сигареты, некоторые — на 10 копеек. В продаже появится несколько новых марок

С 1 октября вырастут цены на некоторые марки сигарет. В продаже также появятся некоторые новые марки. К примеру, гродненская табачная фабрика «Неман» с 1 октября повышает цены на Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure — с 2,45 до 2,5 рубля.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Компании «Табак-инвест» и «Беларусьторг» также повысят стоимость некоторых марок сигарет, а «ЭНЕРГО-ОИЛ» не планирует.

Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.

Белорусам начнут платить пенсию за работу в Чехии

Беларусь и Чехия еще в марте прошлого года подписали договор о пенсионном обеспечении. Он начнет действовать с 1 октября этого года. Граждане обеих стран смогут получать пенсию за стаж работы на территории каждой из них. Речь идет о пенсиях по возрасту, инвалидности, потере кормильца.

Сейчас аналогичные договоры в области пенсионного обеспечения заключены с Россией, Литвой, Латвией, Эстонией, Азербайджаном, в процессе находится ратификация такого договора с Польшей. Кроме того, готовится к подписанию соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В последнее время белорусы все чаще отправляются в Чехию на заработки. По данным МВД, в первом квартале этого года на работу туда выехало 274 человека, в то время как годом ранее — только 45. Востребованы в Чехии и белорусские врачи, которых у нас в стране нехватка.

С 1 октября Беларусбанк вводит комиссию за снятие наличных в банкоматах Белинвестбанка. Размер вознаграждения составит 2,5% от суммы, но не меньше 3 долларов/евро, 110 российских рублей, 3 белорусских рублей. Вводит комиссию также за просмотр баланса в баланса по карточке в устройствах Белинвестбанка — 0,5 долларов/евро, 35 российских рублей, 1 белорусский рубль.

При этом Беларусбанк по-прежнему не будет взимать комиссию за снятие наличных в банкоматах двух банков-партнеров — БПС-Сбербанка и Белагропромбанка.

Напомним, ранее Беларусбанк с 1 августа пересмотрел размеры вознаграждений за некоторые операции по карточкам.

Компаниям по трудоустройству за границей упростят работу

С 1 октября объявления о трудоустройстве за границей больше не нужно будет согласовывать с МВД. Об этом сообщает Департамент по гражданству и миграции МВД. Сейчас размещение и распространение информационных или рекламных объявлений о трудоустройстве за пределами Беларуси запрещалось без согласования с МВД. При этом объявления принимаются только от юрлиц и ИП, у которых есть лицензия на трудоустройство за границей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В последнее время белорусы все чаще уезжают за границу на заработки. 2018 год стал рекордным по количеству трудовых мигрантов. В Польшу и Литву чаще едут рабочими, в США и Германию — в сельское хозяйство. А в Чехии востребованы белорусские врачи.

 
 
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