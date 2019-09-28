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Поднимут цены на сахар и сигареты, введут новшества для тунеядцев и гастарбайтеров. Изменения октября
Источник материала: Tut.by
В Беларуси с 1 октября подорожает сахар и некоторые марки сигарет. Белорусам, которые попали в тунеядскую базу не занятого в экономике населения, с октября будут
Сахар будут продавать от 1,5 рубля за килограмм
С 1 октября в Беларуси
Сейчас белорусский сахар можно найти в пределах 1,43−1,49 рубля за килограмм, а российский — от 1,29 рубля. При этом некоторые торговые сети устраивают акции, во время которых сахар из РФ можно купить еще дешевле.
Для тунеядцев подорожает отопление
Белорусам, которые попали в тунеядскую базу не занятого в экономике населения, с октября будут приходить платежки за газоснабжение и теплоснабжение по экономически обоснованным тарифам. При этом по-прежнему неизвестно, сколько человек находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают потяжелевшие жировки. Напомним, с января этого года иждивенцы по полным тарифам оплачивают горячее водоснабжение. FINANCE.TUT.BY поинтересовался в Минтруда, сколько сейчас человек числится в базе не занятого в экономике населения.
В Беларуси насчитали около полумиллиона не занятых в экономике,
В Минтруда ранее
Подорожают сигареты, некоторые — на 10 копеек. В продаже появится несколько новых марок
С 1 октября
Компании «Табак-инвест» и «Беларусьторг» также повысят стоимость некоторых марок сигарет, а «ЭНЕРГО-ОИЛ» не планирует.
Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.
Белорусам начнут платить пенсию за работу в Чехии
Беларусь и Чехия еще в марте прошлого года
Сейчас аналогичные договоры в области пенсионного обеспечения заключены с Россией, Литвой, Латвией, Эстонией, Азербайджаном, в процессе находится ратификация такого договора с Польшей. Кроме того,
В последнее время белорусы все чаще отправляются в Чехию на заработки. По данным МВД, в первом квартале этого года на работу туда
С 1 октября Беларусбанк вводит комиссию за снятие наличных в банкоматах Белинвестбанка. Размер вознаграждения составит 2,5% от суммы, но не меньше 3 долларов/евро, 110 российских рублей, 3 белорусских рублей. Вводит комиссию также за просмотр баланса в баланса по карточке в устройствах Белинвестбанка — 0,5 долларов/евро, 35 российских рублей, 1 белорусский рубль.
При этом Беларусбанк по-прежнему не будет взимать комиссию за снятие наличных в банкоматах двух банков-партнеров — БПС-Сбербанка и Белагропромбанка.
Напомним, ранее Беларусбанк с 1 августа
Компаниям по трудоустройству за границей упростят работу
С 1 октября объявления о трудоустройстве за границей больше
В последнее время белорусы все чаще уезжают за границу на заработки. 2018 год
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Поднимут цены на сахар и сигареты, введут новшества для тунеядцев и гастарбайтеров. Изменения октября
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения ожидают белорусов в октябре, которые отразятся на кошельках.
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