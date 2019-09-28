С 29 сентября дорожает топливо

О подорожании сообщается на сайте Белнефтехима.
Новые цены за литр:
- АИ-92-К5-Евро - 1,58 руб.,
- АИ-95-К5-Евро – 1,68 руб.,
- АИ-98-К5-Евро – 1,90 руб.,
- ДТ – 1,68 руб.
«За сентябрь 2019 года средняя котировка нефти по оценке составила 63 доллара США за баррель и увеличилась к августу текущего года на 6,6%. С учетом роста котировок нефти и изменения курса национальной валюты для белорусских НПЗ цена нефти выросла на 7%. В сложившихся условиях в целях поддержания финансового состояния НПЗ изменяются цены на нефтепродукты», - прокомментировали в ведомстве.