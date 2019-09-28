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С 29 сентября дорожает топливо

29.09.2019 09:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

С 29 сентября дорожает топливо
pixabay.com

О подорожании сообщается на сайте Белнефтехима. 

Новые цены за литр: 

  • АИ-92-К5-Евро - 1,58 руб., 
  • АИ-95-К5-Евро – 1,68 руб., 
  • АИ-98-К5-Евро – 1,90 руб., 
  • ДТ – 1,68 руб.

«За сентябрь 2019 года средняя котировка нефти по оценке составила 63 доллара США за баррель и увеличилась к августу текущего года на 6,6%. С учетом роста котировок нефти и изменения курса национальной валюты для белорусских НПЗ цена нефти выросла на 7%. В сложившихся условиях в целях поддержания финансового состояния НПЗ изменяются цены на нефтепродукты», - прокомментировали в ведомстве. 

С 29 сентября дорожает топливо
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Теги: Курсы валют
 
 
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