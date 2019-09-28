С 29 сентября дорожает топливо

Источник материала: Аргументы и факты

О подорожании сообщается на сайте Белнефтехима.

Новые цены за литр:

АИ-92-К5-Евро - 1,58 руб.,

АИ-95-К5-Евро – 1,68 руб.,

АИ-98-К5-Евро – 1,90 руб.,

ДТ – 1,68 руб.