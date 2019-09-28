|
«Оно смонтировано». Звезда сериала «Счастливы вместе» прокомментировала видео своего задержания
Источник материала: СТВ
Новости России. Актриса Наталья Бочкарёва рассказала, что видеозапись с её задержанием полицией – подделка.
Как
«Я посмотрела это видео, и могу сказать, что оно смонтировано. Тем более что время суток вечернее, и очень плохого качества. Потому что именно сумерки позволили людям что-то там намудрить», – пояснила Наталья.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве задержана 39-летняя женщина, у которой обнаружен пакетик с кокаином. Сообщалось, что в отношении актрисы возбуждено уголовное дело, она была отпущена под подписку о невыезде.
Бочкарёва и её представители опровергают эту информацию.
Наталья Бочкарёва – российская актриса театра и кино.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Актриса Наталья Бочкарёва рассказала, что видеозапись с её задержанием полицией – подделка. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «360»,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)