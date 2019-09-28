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В Национальном аэропорту почти 4 часа были сбои в подаче электроэнергии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 сентября в 4:22 в минском аэропорту отключилось электричество. В настоящее время проблема решена.
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Новости Беларуси. 29 сентября в 4:22 в минском аэропорту отключилось электричество. В настоящее время проблема решена. Как сообщается на сайте Национального...
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