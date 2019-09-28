В Национальном аэропорту почти 4 часа были сбои в подаче электроэнергии

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 сентября в 4:22 в минском аэропорту отключилось электричество. В настоящее время проблема решена.

Как сообщается на сайте Национального аэропорта, пассажирам была предоставлена питьевая вода, также были обеспечены дополнительные места для сидения. В 8:21 перебои в подаче электроэнергии устранены. Аэропорт работает в штатном режиме.