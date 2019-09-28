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В Национальном аэропорту почти 4 часа были сбои в подаче электроэнергии

29.09.2019 10:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 сентября в 4:22 в минском аэропорту отключилось электричество. В настоящее время проблема решена.

Как сообщается на сайте Национального аэропорта, пассажирам была предоставлена питьевая вода, также были обеспечены дополнительные места для сидения. В 8:21 перебои в подаче электроэнергии устранены. Аэропорт работает в штатном режиме.

По информации ГПО «Белэнерго», высоковольтные линии и оборудование подстанции «Аэропорт», принадлежащие РУП «Минскэнерго», работали без сбоев. Проблемы в подаче энергии возникли из-за технических неполадок оборудования минского аэропорта.

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Новости Беларуси. 29 сентября в 4:22 в минском аэропорту отключилось электричество. В настоящее время проблема решена. Как сообщается на сайте Национального...
 
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