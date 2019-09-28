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Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетной жизни
Источник материала: СТВ
Новости США. Генеральный директор SpaceX Илон Маск считает, что в нашей части галактики инопланетян нет. Об этом он
По словам Маска, люди – единственная разумная форма жизни в галактике. Возможно, инопланетяне есть, но пока что нет никаких признаков, указывающих на это.
«Если вы спросите меня, что я знаю об инопланетянах, я бы сказал, что хотел бы я знать, есть ли они», – добавил Илон.
Гендиректор SpaceX не обошёл стороной и тему штурма «Зоны 51». Он назвал это простым интернет-мемом.
Starship – новая ракета и космический корабль, который в настоящее время разрабатывает SpaceX. Если создание Starship будет успешным, планируется, что этот космический корабль заменит все ракеты и космические транспортные системы SpaceX. Более того, запуски Starship буду обходиться дешевле ныне существующих ракет.
Предполагается, что пробный запуск состоится через 1-2 месяца.
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Новости США. Генеральный директор SpaceX Илон Маск считает, что в нашей части галактики инопланетян нет. Об этом он рассказал во время презентации новой ракеты Starship. ...
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