В Минске сыграла команда популярных блогеров. Билеты на их матч разобрали за 15 минут

Источник материала: Tut.by

28 сентября команда болельщиков «Динамо Минск» собрала аншлаг на стадионе ФК «Минск». «Бело-синяя» дружина «Made in Minsk» в серии пенальти обыграла известный любительский клуб блогеров «Амкал». Матч аматорских команд посетили 2700 человек. Прилично даже для белорусской Высшей лиги. SPORT.TUT.BY рассказывает историю «Амкала» и вспоминает самые интересные моменты встречи.





Бесплатный вход на матчи, тренер работает за рекламу собственной футбольной школы, основатель проекта поиграл в итальянской Серии С

В России «Амкал» называют победой цифрового контента на спортивном поприще. Герман «El Classico», Нечай, Kefir, Chuzhoy и их команда — ноунеймы для болельщиков со стажем, но для молодежи они герои уровня Мбаппе и Неймара. В прошлом году ютуберы и фиферы организовали футбольный проект и разделили его на сезоны.

Основатель, лидер и финансовый донор проекта на первых порах — футбольный блогер «Герман El Classico». Благодаря его речевой особенности, у команды необычное название. Участники проекта предлагали названия, а болельщики голосовали за лучшее.

— Все банально: «Амкар» расформировали плюс я картавлю. Получился «Амкал». Это прикольно. В названии «Амкал» нет ничего такого. Да, оно глупое, но у какой команды еще будет такое? — объяснял Герман «El Classico» в интервью Sports.ru .

Герман — единственный игрок «Амкала» с профессиональным футбольным прошлым. Выпускник СДЮШОР города Бронницы поиграл за «Римини» в итальянской Серии С, пляжный «Динамо-2», любительскую «Спарту» и несколько минорных российских клубов.

В матче за любителей Герман надорвал связки голеностопа и после восстановления завязал с футболом. До того, как взять псевдоним «El Classico», лидер команды работал детским тренером и менеджером в «Мегафоне». Сейчас уроженец подмосковного Ступино — самый популярный футбольный блогер России с двухмиллионной аудиторией на YouTube. Вместе с Нечаем и другими блогерами основал «Амкал». Первые матчи блогеры-футболисты организовывали на деньги «El Classico». Средний чек одного поединка — 100 000 российских рублей.





Вирусный гимн , разборки с телевизионщиками и доступный контент увеличили общее количество подписчиков всех игроков «Амкала» в социальных сетях и Youtube до 6 миллионов человек. Несмотря на внушительную аудиторию и стабильную посещаемость, игроки не получают зарплату. Деньги прилетают с многочисленных рекламных интеграций и коллаборация с известными брендами. Одна из них — с Adidas. Немецкий спортивный гигант выпустил 500 комплектов формы с логотипом «Амкала». Их раскупили за 5 дней.

Блогеры развивают развивают клуб от сезона к сезону. В первом «амкаловцы» не всегда попадали по мячу и куражились на тренировках. Позже в команду пришли блогеры с легким футбольным бэкграундом, а отца блогера Нечая на позиции главного тренера сменил Игорь Зубко. Экс-футболист «Зенита» и «Урала» отыграл больше 200 матчей в чемпионате России и тренировал волжское «Торпедо», «Карелию» и «Коломну». Когда Зубко остался без работы, на него вышел «Амкал». Теперь у блогеров две-три тренировки в неделю и табу на съемки во время занятий. Тренер тоже не получает зарплату. «Амкал» финансово поддерживает детскую школу тренера и рекламирует ее в своих социальных сетях.





Градус веселья встал на одном уровне с качеством тренировок. Сейчас у проекта третий сезон и «амкаловцы» бросают вызов медийным и не очень любительским клубам. Комментаторам «Матч-ТВ», звездам ТНТ, административному штабу ФК «Калуга» и журналистам Sports.ru. В предыдущих сезонах Герман «El Classico» и его команда играли против московской академии «Ювентуса», сборной подписчиков, командой проекта ВГИК и юниорами московского «Локомотива». На трибуны стабильно приходило от полутора тысяч болельщиков, а в Калуге блогеры собрали полный стадион — 3500 человек. Поединок против фанатов «Динамо Минск» — первый заграничный выезд команды.

«Не исключено, что в следующем году «Амкал» приедет еще раз и мы соберем стадион «Динамо»

За час до матча возле стадиона на Маяковского биток из тинейджеров. Ребята хором заводят «Герман — Герман!». Толпа напирает на ворота и просит быстрее пустить их на трибуны. Скорость сокращения количества билетов толсто намекала на аншлаг. Как выяснилось, «бело-синие» не сразу анонсировали матч, пришлось долго договариваться с клубом.





− Месяца 2−3 назад Герман «El Classico» связался с нами, и мы долго согласовывали дату встречи и организационные моменты. Ребята — звезды, но райдера у команды нет. Выезд и проживание команде оплатил спонсор. С нашей стороны — аренда поля, трансфер игроков другие мелкие детали. Решили приурочить мероприятие к поединку против «Шахтера». К организации подошли серьезно, потому что «Амкал» — это футбольный проект с миллионной аудиторией. Сейчас на трибунах больше двух тысяч школьников, и мы надеемся, что после матча у них появится интерес к белорусскому футболу. С представителями «Амкала» договорились, что запустим для регистрации 2700 квитков. За 15 минут все билеты разлетелись. Представители «Амкала» говорили, что за вечер у них на сайте было 22 тысячи посещений. Из них 17 тысяч уникальных. Мы разговаривали с ребятами и не исключено, что в следующем году «Амкал» приедет еще раз и мы соберем стадион «Динамо», — делится пресс-атташе «Динамо-Минск» Александр Строк.

Бесплатный вход — фишка «Амкала». Но есть условие. За несколько дней клуб анонсирует регистрацию на матч. Достаточно успеть ввести необходимые данные и квиток прилетит на смартфон. Обычно билеты заканчиваются за считанные часы и желающих посмотреть на кумиров вживую больше, чем мест на стадионе.





За сорок минут до стартового свистка команды вышли на разминку. Напротив дружины Германа разминались болельщики «бело-синих». «Made in Minsk» — команда не сильно медийная, но титулованная. Минчане ездят на международные турниры и выиграли второй ежегодный турнир среди поклонников «бело-синих». В составе есть футболисты с опытом выступлений в отечественном миноре, а за четыре дня до матча минчане представили Артема Челядинского. Главный тренер дубля согласился помочь команде болельщиков.

— За недели полторы меня пригласили помочь фанатам. Но из-за своего графика приехал только на одну тренировку. И вот сейчас на игру. Насколько я знаю, ребята тренировались и в плане подготовки вопросов быть не должно, — итожит экс-футболист минского «Динамо».

«По игре нравятся Chuzhoy и Ставр. По контенту — Нечай»

В 17.00 гости ударили по мячу в центре поля. Несмотря на дождь, «Амкал» резво начал. Герман и компания провели позиционную атаку, заставив сфолить команду «Made in Minsk» на первой минуте. На любое падение футболистов гостей трибуны реагировали криками и чантами в адрес «амкаловцев». На восьмой минуте вратарь гостей и по совместительству креативный директор Sports.ru Федор Маслов неудачно сыграл на выходе, и динамовцы открыли счет. Через шесть минут блогеры заработали угловой. Обладатель 576 тысяч подписчиков на YouTube Sibskana удачно навесил и выровнял положение.

К 20 минуте болельщики «Амкала» заятнули «Мы «Амкал» а вы нет». Эффект ожидания сработал. Sibskana отзеркалил подачу с углового и хозяевам поля снова пришлось отыгрываться.





В перерыве организаторы подготовили две приятные новости. Первая — розыгрыш майки «Амкала», Вторая — послематчевая фотосессия с блогерами для болельщиков. На фотоссесию по плану мог попасть любой желающий, а выиграть футболку — самый удачливый. Перед матчем организаторы продавали пронумерованные программки. Купившие участвовали в розыгрыше. Игровая футболка третьего сезона досталась Даниилу.

— Я слежу за клубом с момента основания, но, если честно, не верил, что выиграю. По игре нравятся Chuzhoy и Ставр. По контенту — Нечай. У него крутые ролики. Если бы против «Амкала» играл БАТЭ, то я бы еще задумался, за кого болеть. Думаю, «Амкал» сегодня победит со счетом 5:2.

После перерыва разрыв увеличился до двух мячей. Защитник минчан пытался выбить мяч, и срезал его в свои ворота. Под кричалки болельщиков «Амкала» «Made in Minsk» провели несколько замен и на 62-й минуте Михеенко убежал один на один с Федосом. В это же время организаторы объявили, что фотосессия переносится на субботний матч с «Шахтером». Пока болельщики возмущались хозяева сравняли счет и перевели матч в серию пенальти, где удачливее оказались динамовцы. Команда Германа трижды не реализовала 11-метровые.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После матча лидер «Амкала» рассказал о болельщиках и несостоявшемся трансфере в «Неман».

— Была очень эмоциональная концовка встречи с серией пенальти и я свой удар не забил. При такой поддержке обидно проигрывать. Отличительная черта «Амкала» − болельщики. Они наш президент, который помогает комментариями. Мы «Амкал» и они «Амкал».

− 6 лет назад ты мог оказаться в гродненском «Немане». Это правда?

Да. Я немного поиграл в Серии C и оттуда приехал в Гродно. Три месяца потренировался с дублем и уехал домой. На тот момент у вас было туго с зарплатами. Целесообразнее было вернуться во второй дивизион чемпионата России. В Гродно предлагали, чем в итальянской серии С.

Меня многие спрашивают про Минск, а ты знаешь, чем Минск по-настоящему крут?





— Расскажи.

— У вас очень много места в центре города. У нас бы все застроили под ноль.

Прихрамывая к трибунам подходит Нечай. Болельщики недовольны переносом автограф-сессии. Артем успокаивает тинейджеров, поднимает вверх большой палец и готов обсуждать игру.

− Мы начали игру очень вязко с борьбой в центре поля. В целом, мне больше понравился второй тайм, хоть мы и больше пропустили. Мы детально не анализировали соперника, потому что играем от себя. Знали, что минчане крепкие парни, с которыми будет тяжело на втором этаже. Еще в первом тайме заметил, что ребята играющие и думающие. Я в восторге от болельщиков. Когда подъезжали, ребята выстроились вдоль дороги и встречали нас. Слышали, как поддерживали запасных? Обычно ко второму тайму трибуны устают, а здесь все два тайма кричали.





− Вы приехали на три дня?

− Да, мы не заканчиваем наше путешествие по Минску. «Амкал» это и внефутбольный проект в том числе. Прогуляемся по столице. Кстати, Минск — супергород. У вас много атмосферных построек и мало народа. Интересно, у вас бывают пробки?

— Бывают.

— Я удивлен. Завтра посмотрю:)