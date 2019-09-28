ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске сыграла команда популярных блогеров. Билеты на их матч разобрали за 15 минут

29.09.2019 10:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

28 сентября команда болельщиков «Динамо Минск» собрала аншлаг на стадионе ФК «Минск». «Бело-синяя» дружина «Made in Minsk» в серии пенальти обыграла известный любительский клуб блогеров «Амкал». Матч аматорских команд посетили 2700 человек. Прилично даже для белорусской Высшей лиги. SPORT.TUT.BY рассказывает историю «Амкала» и вспоминает самые интересные моменты встречи.


Бесплатный вход на матчи, тренер работает за рекламу собственной футбольной школы, основатель проекта поиграл в итальянской Серии С

В России «Амкал» называют победой цифрового контента на спортивном поприще. Герман «El Classico», Нечай, Kefir, Chuzhoy и их команда — ноунеймы для болельщиков со стажем, но для молодежи они герои уровня Мбаппе и Неймара. В прошлом году ютуберы и фиферы организовали футбольный проект и разделили его на сезоны.

Основатель, лидер и финансовый донор проекта на первых порах — футбольный блогер «Герман El Classico». Благодаря его речевой особенности, у команды необычное название. Участники проекта предлагали названия, а болельщики голосовали за лучшее.

— Все банально: «Амкар» расформировали плюс я картавлю. Получился «Амкал». Это прикольно. В названии «Амкал» нет ничего такого. Да, оно глупое, но у какой команды еще будет такое? — объяснял Герман «El Classico» в интервью Sports.ru.

Герман — единственный игрок «Амкала» с профессиональным футбольным прошлым. Выпускник СДЮШОР города Бронницы поиграл за «Римини» в итальянской Серии С, пляжный «Динамо-2», любительскую «Спарту» и несколько минорных российских клубов.

В матче за любителей Герман надорвал связки голеностопа и после восстановления завязал с футболом. До того, как взять псевдоним «El Classico», лидер команды работал детским тренером и менеджером в «Мегафоне». Сейчас уроженец подмосковного Ступино — самый популярный футбольный блогер России с двухмиллионной аудиторией на YouTube. Вместе с Нечаем и другими блогерами основал «Амкал». Первые матчи блогеры-футболисты организовывали на деньги «El Classico». Средний чек одного поединка — 100 000 российских рублей.


Вирусный гимн, разборки с телевизионщиками и доступный контент увеличили общее количество подписчиков всех игроков «Амкала» в социальных сетях и Youtube до 6 миллионов человек. Несмотря на внушительную аудиторию и стабильную посещаемость, игроки не получают зарплату. Деньги прилетают с многочисленных рекламных интеграций и коллаборация с известными брендами. Одна из них — с Adidas. Немецкий спортивный гигант выпустил 500 комплектов формы с логотипом «Амкала». Их раскупили за 5 дней.

Блогеры развивают развивают клуб от сезона к сезону. В первом «амкаловцы» не всегда попадали по мячу и куражились на тренировках. Позже в команду пришли блогеры с легким футбольным бэкграундом, а отца блогера Нечая на позиции главного тренера сменил Игорь Зубко. Экс-футболист «Зенита» и «Урала» отыграл больше 200 матчей в чемпионате России и тренировал волжское «Торпедо», «Карелию» и «Коломну». Когда Зубко остался без работы, на него вышел «Амкал». Теперь у блогеров две-три тренировки в неделю и табу на съемки во время занятий. Тренер тоже не получает зарплату. «Амкал» финансово поддерживает детскую школу тренера и рекламирует ее в своих социальных сетях.


Градус веселья встал на одном уровне с качеством тренировок. Сейчас у проекта третий сезон и «амкаловцы» бросают вызов медийным и не очень любительским клубам. Комментаторам «Матч-ТВ», звездам ТНТ, административному штабу ФК «Калуга» и журналистам Sports.ru. В предыдущих сезонах Герман «El Classico» и его команда играли против московской академии «Ювентуса», сборной подписчиков, командой проекта ВГИК и юниорами московского «Локомотива». На трибуны стабильно приходило от полутора тысяч болельщиков, а в Калуге блогеры собрали полный стадион — 3500 человек. Поединок против фанатов «Динамо Минск» — первый заграничный выезд команды.

«Не исключено, что в следующем году «Амкал» приедет еще раз и мы соберем стадион «Динамо»

За час до матча возле стадиона на Маяковского биток из тинейджеров. Ребята хором заводят «Герман — Герман!». Толпа напирает на ворота и просит быстрее пустить их на трибуны. Скорость сокращения количества билетов толсто намекала на аншлаг. Как выяснилось, «бело-синие» не сразу анонсировали матч, пришлось долго договариваться с клубом.


− Месяца 2−3 назад Герман «El Classico» связался с нами, и мы долго согласовывали дату встречи и организационные моменты. Ребята — звезды, но райдера у команды нет. Выезд и проживание команде оплатил спонсор. С нашей стороны — аренда поля, трансфер игроков другие мелкие детали. Решили приурочить мероприятие к поединку против «Шахтера». К организации подошли серьезно, потому что «Амкал» — это футбольный проект с миллионной аудиторией. Сейчас на трибунах больше двух тысяч школьников, и мы надеемся, что после матча у них появится интерес к белорусскому футболу. С представителями «Амкала» договорились, что запустим для регистрации 2700 квитков. За 15 минут все билеты разлетелись. Представители «Амкала» говорили, что за вечер у них на сайте было 22 тысячи посещений. Из них 17 тысяч уникальных. Мы разговаривали с ребятами и не исключено, что в следующем году «Амкал» приедет еще раз и мы соберем стадион «Динамо», — делится пресс-атташе «Динамо-Минск» Александр Строк.

Бесплатный вход — фишка «Амкала». Но есть условие. За несколько дней клуб анонсирует регистрацию на матч. Достаточно успеть ввести необходимые данные и квиток прилетит на смартфон. Обычно билеты заканчиваются за считанные часы и желающих посмотреть на кумиров вживую больше, чем мест на стадионе.


За сорок минут до стартового свистка команды вышли на разминку. Напротив дружины Германа разминались болельщики «бело-синих». «Made in Minsk» — команда не сильно медийная, но титулованная. Минчане ездят на международные турниры и выиграли второй ежегодный турнир среди поклонников «бело-синих». В составе есть футболисты с опытом выступлений в отечественном миноре, а за четыре дня до матча минчане представили Артема Челядинского. Главный тренер дубля согласился помочь команде болельщиков.

— За недели полторы меня пригласили помочь фанатам. Но из-за своего графика приехал только на одну тренировку. И вот сейчас на игру. Насколько я знаю, ребята тренировались и в плане подготовки вопросов быть не должно, — итожит экс-футболист минского «Динамо».

«По игре нравятся Chuzhoy и Ставр. По контенту — Нечай»

В 17.00 гости ударили по мячу в центре поля. Несмотря на дождь, «Амкал» резво начал. Герман и компания провели позиционную атаку, заставив сфолить команду «Made in Minsk» на первой минуте. На любое падение футболистов гостей трибуны реагировали криками и чантами в адрес «амкаловцев». На восьмой минуте вратарь гостей и по совместительству креативный директор Sports.ru Федор Маслов неудачно сыграл на выходе, и динамовцы открыли счет. Через шесть минут блогеры заработали угловой. Обладатель 576 тысяч подписчиков на YouTube Sibskana удачно навесил и выровнял положение.

К 20 минуте болельщики «Амкала» заятнули «Мы «Амкал» а вы нет». Эффект ожидания сработал. Sibskana отзеркалил подачу с углового и хозяевам поля снова пришлось отыгрываться.


В перерыве организаторы подготовили две приятные новости. Первая — розыгрыш майки «Амкала», Вторая — послематчевая фотосессия с блогерами для болельщиков. На фотоссесию по плану мог попасть любой желающий, а выиграть футболку — самый удачливый. Перед матчем организаторы продавали пронумерованные программки. Купившие участвовали в розыгрыше. Игровая футболка третьего сезона досталась Даниилу.

— Я слежу за клубом с момента основания, но, если честно, не верил, что выиграю. По игре нравятся Chuzhoy и Ставр. По контенту — Нечай. У него крутые ролики. Если бы против «Амкала» играл БАТЭ, то я бы еще задумался, за кого болеть. Думаю, «Амкал» сегодня победит со счетом 5:2.

После перерыва разрыв увеличился до двух мячей. Защитник минчан пытался выбить мяч, и срезал его в свои ворота. Под кричалки болельщиков «Амкала» «Made in Minsk» провели несколько замен и на 62-й минуте Михеенко убежал один на один с Федосом. В это же время организаторы объявили, что фотосессия переносится на субботний матч с «Шахтером». Пока болельщики возмущались хозяева сравняли счет и перевели матч в серию пенальти, где удачливее оказались динамовцы. Команда Германа трижды не реализовала 11-метровые.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После матча лидер «Амкала» рассказал о болельщиках и несостоявшемся трансфере в «Неман».

— Была очень эмоциональная концовка встречи с серией пенальти и я свой удар не забил. При такой поддержке обидно проигрывать. Отличительная черта «Амкала» − болельщики. Они наш президент, который помогает комментариями. Мы «Амкал» и они «Амкал».

− 6 лет назад ты мог оказаться в гродненском «Немане». Это правда?

Да. Я немного поиграл в Серии C и оттуда приехал в Гродно. Три месяца потренировался с дублем и уехал домой. На тот момент у вас было туго с зарплатами. Целесообразнее было вернуться во второй дивизион чемпионата России. В Гродно предлагали, чем в итальянской серии С.

Меня многие спрашивают про Минск, а ты знаешь, чем Минск по-настоящему крут?


— Расскажи.

— У вас очень много места в центре города. У нас бы все застроили под ноль.

Прихрамывая к трибунам подходит Нечай. Болельщики недовольны переносом автограф-сессии. Артем успокаивает тинейджеров, поднимает вверх большой палец и готов обсуждать игру.

− Мы начали игру очень вязко с борьбой в центре поля. В целом, мне больше понравился второй тайм, хоть мы и больше пропустили. Мы детально не анализировали соперника, потому что играем от себя. Знали, что минчане крепкие парни, с которыми будет тяжело на втором этаже. Еще в первом тайме заметил, что ребята играющие и думающие. Я в восторге от болельщиков. Когда подъезжали, ребята выстроились вдоль дороги и встречали нас. Слышали, как поддерживали запасных? Обычно ко второму тайму трибуны устают, а здесь все два тайма кричали.


− Вы приехали на три дня?

− Да, мы не заканчиваем наше путешествие по Минску. «Амкал» это и внефутбольный проект в том числе. Прогуляемся по столице. Кстати, Минск — супергород. У вас много атмосферных построек и мало народа. Интересно, у вас бывают пробки?

— Бывают.

— Я удивлен. Завтра посмотрю:)

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SPORT.TUT.BY рассказывает историю «Амкала» и вспоминает самые интересные моменты встречи.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Оно смонтировано». Звезда сериала «Счастливы вместе» прокомментировала видео своего задержания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика