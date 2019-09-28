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Британскому премьеру грозит уголовное дело из-за связей с американкой
Источник материала: Партизан
Борис Джонсон – премьер-министр Великобритании – может оказаться под уголовным преследованием. Главе британского правительства могут быть предъявлены обвинения в нарушениях закона, которые якобы были допущены политиком в период работы мэром Лондона. Об этом пишет
Джонсона уличили в связях с Дженнифер Акури, бизнесвумен из США. Благодаря помощи политика американка якобы получила в виде грантов на развитие бизнеса 155 тысяч долларов.
Борис Джонсон свою вину отрицает. По этому поводу политику предстоит высказаться перед Лондонской ассамблеей. Источник называет крайний срок для Джонсона – не позднее 1 октября.
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Борис Джонсон – премьер-министр Великобритании – может оказаться под уголовным преследованием. Главе британского правительства могут быть предъявлены...
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