Британскому премьеру грозит уголовное дело из-за связей с американкой

Джонсона уличили в связях с Дженнифер Акури, бизнесвумен из США. Благодаря помощи политика американка якобы получила в виде грантов на развитие бизнеса 155 тысяч долларов.





Борис Джонсон свою вину отрицает. По этому поводу политику предстоит высказаться перед Лондонской ассамблеей. Источник называет крайний срок для Джонсона – не позднее 1 октября.