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Три сотни бывших сотрудников спецслужб США требуют импичмента Трампа
Источник материала: Партизан
Более 300 бывших сотрудников структур нацбезопасности США призывают привлечь президента Дональда Трампа к ответственности за его телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом пишет CBSNews.
По мнению экс-сотрудников американских спецслужб, которые уже направили в Конгресс открытое письмо, слова Трампа несут "серьезную угрозу национальной безопасности" США.
"Президент Трамп использовал админресурс для того, чтобы привнести в наш демократический процесс иностранное вмешательство. Рассматриваем это как чрезмерное превышение властных полномочий", – говорится в письме.
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По их словам, если пропустить эту ситуацию сейчас, в будущем любой, кто сможет быть полезным президенту, будет иметь возможность "купить внешнюю политику" США.
"Сенсации последних дней требуют ответа. Мы признаем необходимость импичмента... Мы приветствуем тех членов Конгресса, в том числе спикера Пелоси, которые пошли по необходимому пути", – отмечается также в документе.
Ранее Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, отклонила резолюцию республиканцев против официального расследования с целью вынесения импичмента президенту Дональду Трампу.
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Более 300 бывших сотрудников структур нацбезопасности США призывают привлечь президента Дональда Трампа к ответственности за его телефонный разговор с...
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