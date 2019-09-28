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Три сотни бывших сотрудников спецслужб США требуют импичмента Трампа

29.09.2019 09:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 300 бывших сотрудников структур нацбезопасности США призывают привлечь президента Дональда Трампа к ответственности за его телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.


Об этом пишет CBSNews.

По мнению экс-сотрудников американских спецслужб, которые уже направили в Конгресс открытое письмо, слова Трампа несут "серьезную угрозу национальной безопасности" США.

"Президент Трамп использовал админресурс для того, чтобы привнести в наш демократический процесс иностранное вмешательство. Рассматриваем это как чрезмерное превышение властных полномочий", – говорится в письме.

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По их словам, если пропустить эту ситуацию сейчас, в будущем любой, кто сможет быть полезным президенту, будет иметь возможность "купить внешнюю политику" США. 


"Сенсации последних дней требуют ответа. Мы признаем необходимость импичмента... Мы приветствуем тех членов Конгресса, в том числе спикера Пелоси, которые пошли по необходимому пути", – отмечается также в документе.

Ранее Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, отклонила резолюцию республиканцев против официального расследования с целью вынесения импичмента президенту Дональду Трампу.
 
 
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Более 300 бывших сотрудников структур нацбезопасности США призывают привлечь президента Дональда Трампа к ответственности за его телефонный разговор с...
 
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