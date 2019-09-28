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Подруга Роналду рассказала, почему они до сих пор не поженились

29.09.2019 09:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Девушка нападающего Ювентуса Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о семейной жизни с футболистом.



 Об этом сообщает издание Marca.

«Я всегда представляла себе женское счастье с мужем, моими детьми, и именно это у меня сейчас есть. Прекрасные дети, мужчина, который меня любит и заботится. Я тоже люблю его, забочусь, обожаю и уважаю его. Он замечательный человек, и я очень рада разделить с ним свою жизнь», — говорит Родригес.

Девушка уточнила, что они с Роналду планируют официально оформить свои отношения, но сейчас у них другие интересные планы на будущее.


«Да, свадьба есть в наших планах, но в данный момент у нас слишком много интересных планов на будущее. Мы воспитываем наших четверых детей и именно на этом сейчас сфокусированы», — пояснила девушка.

Также Родригес развеяла слухи о своей беременности.

«Беременна ли я? Возможно, я беременна слоном. Я ем не прекращая, обожаю есть», — говорит девушка.
 
 
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Девушка нападающего Ювентуса Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о семейной жизни с футболистом.
 
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