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В перечне неиспользуемого столичного имущества — производственные площади 15 предприятий. Что с ними будет?

29.09.2019 09:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почему на территории столичных заводов появляются пустующие цеха и какие меры предпринимают для их возвращения в хозяйственный оборот, узнавал корреспондент агентства «Минск-Новости».

Ежегодно в Минске формируется перечень неиспользуемых и неэффективно используемых объектов всех форм собственности. Их около 200, ежеквартально информация актуализируется. Значительную часть таких площадей составляют производственные помещения крупных промышленных предприятий.

Не арендой единой


— С 2013 года по поручению Главы государства и правительства наш комитет проводит организованную работу по выявлению неиспользуемых и неэффективно используемых объектов и земельных участков. Это важно для определения резервов, которые позволят повысить инвестиционную привлекательность столицы, — подчеркнула начальник отдела по использованию государственного имущества комитета «Минскгоримущество» Галина Артименя. — Производственные помещения часто пустуют из-за сокращения объема выпуска промышленной продукции или после прекращения ведения непрофильной деятельности. Бывает, недвижимость и земля оказываются незадействованными после модернизации производств. Безусловно, город заинтересован в привлечении инвестиций и наведении порядка на этих территориях.

В такой перечень включены производственные площади 15 столичных предприятий. Это, например, Станкостроительный завод имени С. М. Кирова, «Камволь», МАЗ, «НПО Центр», «Горизонт», «Интеграл», «Калибр», Минский тракторный завод и др. Как правило, значительную часть свободных помещений сдают в аренду под склады и офисы. Не задействованные в основной деятельности объекты предлагают не только арендаторам, но и для продажи на аукционных торгах. Некоторые ветхие строения планируют снести.

Взор на МЗОР


Минский станкостроительный завод имени Октябрьской революции (МЗОР) также имеет неиспользуемые производственные площади — их около 55 тыс. кв. м.

А было еще больше: в 2017-м несколько исторических зданий завода приобрел на аукционных торгах один из банков.


План детального планирования территории в районе ул. Октябрьской, где располагается МЗОР, утвержден в 2015 году. Для его претворения в жизнь нужен инвестор — неиспользуемая недвижимость будет вновь выставлена на аукцион. Большая часть не задействованных в основной деятельности зданий предусмотрена к сносу: на их месте архитекторы видят новую улицу, торгово-развлекательный и выставочно-музейный комплексы, многоуровневую автостоянку на 1 тыс. машино-мест. Несколько капитальных строений после реконструкции планируют использовать в качестве торгово-выставочных площадок. А в здании бывшего металлообрабатывающего завода, которое относится к 3-й категории историко-культурной ценности, предполагают раз стить музейно-просветительский комплекс.

На предприятии подтвердили, что вскоре должно быть принято постановление Совета Министров об отчуждении неиспользуемых объектов путем продажи на аукционе.

— Имущество выставим на торги двумя лотами. Первый включает около 20 объектов общей площадью примерно 45 тыс. кв. м: производственные корпуса, административные помещения, склады, гаражи, цеха, — рассказали на МЗОР. — Второй лот — один производственный корпус площадью около 10 тыс. кв. м. Если аукцион окажется нерезультативным, то предусматривается возможность поэтапного снижения цены. Пока часть помещений сдаем в аренду, чтобы иметь хоть какой-то доход. В некоторых помещениях наше оборудование, в отдельных ведется производство, а что-то уже освободили.
 
Теги: Минск
 
 
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