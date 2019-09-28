В Минске стартовал сезон осенних ярмарок

Всего запланировано 20 площадок, в том числе: на пр. Победителей, 4 (площадка в районе КС РУП «Дворец спорта»), на ул. Ташкентской, 19 (на парковке у большой арены ГКСУ «Чижовка-Арена»), на ул. Герасименко, 51 (территория автостоянки «Мандарин) и т.д.

Полный список мест, где будут проводиться ярмарки, предлагает ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома».