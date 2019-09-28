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В Минске стартовал сезон осенних ярмарок
29.09.2019 11:19 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Всего запланировано 20 площадок, в том числе: на пр. Победителей, 4 (площадка в районе КС РУП «Дворец спорта»), на ул. Ташкентской, 19 (на парковке у большой арены ГКСУ «Чижовка-Арена»), на ул. Герасименко, 51 (территория автостоянки «Мандарин) и т.д.
Полный список мест, где будут проводиться ярмарки,
Купить фрукты и овощи можно будет по выходным дням, а также по пятницам. Ярмарки будут работать вплоть до конца октября.
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28 сентября в столице открылись первые осенние сельскохозяйственные ярмарки, которые проводятся традиционно.
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