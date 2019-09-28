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В Гомеле Audi не пропустила при левом повороте мотоцикл. Пассажирка байка серьезно пострадала

29.09.2019 12:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера, 28 сентября, примерно в 21.30, 30-летний водитель Audi ехал по дороге Гомель — Хутор в Гомеле. На регулируемом перекрестке с улицей Зайцева при повороте налево он не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Kawasaki под управлением 22-летнего водителя, который ехал во встречном направлении. Подробности сообщает МВД.


Фото: МВД


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В результате ДТП байкер и его пассажирка, 20-летняя девушка, получили травмы. После оказания медицинской помощи водителя отправили домой, а пассажирку госпитализировали в хирургическое отделение.


Фото: МВД

В отношении водителя Audi возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК Республики Беларусь за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

 
Теги: Гомель
 
 
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После оказания медицинской помощи водителя отправили домой, а пассажирку госпитализировали.
 
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