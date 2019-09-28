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Иностранцы будут прилетать в Гомель без виз
Источник материала: KYKY>
Иностранцам разрешат прилетать в Гомель без виз. Этим проектом занимается Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси,
Новый проект как раз нацелен на то, чтобы открыть безвизовый режим для региональных аэропортов. Как
Отметим, что Гомельская область — аутсайдер среди всех беларуских регионов по числу привлеченных путешественников. В прошлом году число туристов и экскурсантов, посетивших Гомельскую область и обслуженных туристическими организациями, составила всего 4777 человек. Это почти в 20 раз меньше, чем в Гродненской или Брестской областях, где применяется приграничный безвизовый режим.
Фото обложки: Horst Wackerbarth.
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