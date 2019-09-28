Иностранцы будут прилетать в Гомель без виз

Источник материала: KYKY

Иностранцам разрешат прилетать в Гомель без виз. Этим проектом занимается Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси, сообщает местное издание «Деловой Гомель».

Новый проект как раз нацелен на то, чтобы открыть безвизовый режим для региональных аэропортов. Как заявил замминистра спорта и туризма Михаил Портной в беседе с sb.by, еще немного — и работа в этом направлении завершится. «Параллельно «подтягиваемся» по всем направлениям: по инфраструктуре, подготовке кадров, увеличению и улучшению маркетинговых мероприятий. <...> Наш большой резерв — в приезде наземным транспортом. Турпоток мы можем увеличить многократно, если безвизовый въезд появится и в таком формате», — подчеркнул чиновник.

Отметим, что Гомельская область — аутсайдер среди всех беларуских регионов по числу привлеченных путешественников. В прошлом году число туристов и экскурсантов, посетивших Гомельскую область и обслуженных туристическими организациями, составила всего 4777 человек. Это почти в 20 раз меньше, чем в Гродненской или Брестской областях, где применяется приграничный безвизовый режим.

Фото обложки: Horst Wackerbarth.