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Иностранцы будут прилетать в Гомель без виз

29.09.2019 11:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Иностранцам разрешат прилетать в Гомель без виз. Этим проектом занимается Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси, сообщает местное издание «Деловой Гомель».

Новый проект как раз нацелен на то, чтобы открыть безвизовый режим для региональных аэропортов. Как заявил замминистра спорта и туризма Михаил Портной в беседе с sb.by, еще немного — и работа в этом направлении завершится. «Параллельно «подтягиваемся» по всем направлениям: по инфраструктуре, подготовке кадров, увеличению и улучшению маркетинговых мероприятий. <...> Наш большой резерв — в приезде наземным транспортом. Турпоток мы можем увеличить многократно, если безвизовый въезд появится и в таком формате», — подчеркнул чиновник.

Отметим, что Гомельская область — аутсайдер среди всех беларуских регионов по числу привлеченных путешественников. В прошлом году число туристов и экскурсантов, посетивших Гомельскую область и обслуженных туристическими организациями, составила всего 4777 человек. Это почти в 20 раз меньше, чем в Гродненской или Брестской областях, где применяется приграничный безвизовый режим.

Фото обложки: Horst Wackerbarth.

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Теги: Гомель
 
 
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Иностранцам разрешат прилетать в Гомель без виз. Этим проектом занимается Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси, сообщает местное издание «Деловой...
 
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