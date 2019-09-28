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В Гомеле Audi не пропустила Kawasaki. Пострадала 21-летняя пассажирка мотоцикла
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 сентября примерно в полдесятого вечера в Гомеле мотоцикл врезался в автомобиль.
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В аварии пострадали водитель мотоцикла и 21-летняя пассажирка. После оказания медпомощи молодой человек был отпущен домой, а девушка была госпитализирована в операционное отделение больницы.
Следственным управлением УСК по Гомельской области в отношении водителя машины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения».
Летом 2019 года в Оршанском районе столкнулись автомобиль и мотоцикл.
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Новости Беларуси. 28 сентября примерно в полдесятого вечера в Гомеле мотоцикл врезался в автомобиль. Как сообщает МВД Беларуси, 30-летний водитель Audi ехал по дороге...
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