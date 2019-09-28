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Отцы меньше устают при воспитании детей, чем матери. Объясняем, почему
Источник материала: СТВ
В наше время отцы уделяют намного больше внимания своим детям, чем было принято ранее. Если когда-то считалось, что главной ролью отца является обеспечение семьи деньгами, то теперь, когда многие женщины зарабатывают не меньше или даже больше своих мужей, роль кормильца уже не принадлежит только мужчинам. А значит – пора брать на себя дополнительные функции.
Как
Исследовательская группа Университета штата Пенсильвания выяснила, что всё дело в том, как и когда родители проводят время с детьми.
Во-первых, матери кормят детей, укладывают их спать, следят, чтобы были выполнены школьные домашние задания, возят по делам. Отцы же просто играют со своими сыновьями или дочерями, а также занимаются спортом.
Во-вторых, женщины чаще встают по ночам, чтобы покормить детей, а мужчины возятся с ними днём и, зачастую, в свои выходные дни.
В-третьих, мать почти всегда участвует в воспитании ребёнка, даже если большую часть задач берёт на себя отец. Однако если воспитанием преимущественно занимается женщина, то нередко помощи она не получает.
Поэтому, хотя отцы стали принимать более активное участие в воспитании потомства, матери по-прежнему занимаются самыми сложными задачами в этом деле.
Кстати, недавно мы рассказывали об одной истории, которая случилась между отцом и дочкой.
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В наше время отцы уделяют намного больше внимания своим детям, чем было принято ранее. Если когда-то считалось, что главной ролью отца является обеспечение семьи...
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