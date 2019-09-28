|
На пожаре в городском посёлке Лиозно погибли два человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 сентября около двух часов ночи в городском посёлке Лиозно произошёл пожар в квартире на третьем этаже дома.
По
Выясняется причина загорания. Рассматривается версия неосторожности при курении.
Осенью 2019 года в Гомеле горели строения двух соседних домовладений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 28 сентября около двух часов ночи в городском посёлке Лиозно произошёл пожар в квартире на третьем этаже дома. Фото: Витебское ОУМЧС По сведениям...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)