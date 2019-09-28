На пожаре в городском посёлке Лиозно погибли два человека

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 сентября около двух часов ночи в городском посёлке Лиозно произошёл пожар в квартире на третьем этаже дома.



Фото: Витебское ОУМЧС

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели в ходе тушения обнаружили тела 59-летней хозяйки дома и её 57-летнего сожителя. Из соседней квартиры подразделениями МЧС спасён мужчина. После осмотра медиками он отказался от госпитализации.



Фото: Витебское ОУМЧС

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