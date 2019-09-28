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На пожаре в городском посёлке Лиозно погибли два человека

29.09.2019 10:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 сентября около двух часов ночи в городском посёлке Лиозно произошёл пожар в квартире на третьем этаже дома.

На пожаре в городском посёлке Лиозно погибли два человека
Фото: Витебское ОУМЧС

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели в ходе тушения обнаружили тела 59-летней хозяйки дома и её 57-летнего сожителя. Из соседней квартиры подразделениями МЧС спасён мужчина. После осмотра медиками он отказался от госпитализации.

На пожаре в городском посёлке Лиозно погибли два человека
Фото: Витебское ОУМЧС

Выясняется причина загорания. Рассматривается версия неосторожности при курении.

Осенью 2019 года в Гомеле горели строения двух соседних домовладений.

Под обломками одного из домов было обнаружено тело мужчины – подробности здесь.

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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 28 сентября около двух часов ночи в городском посёлке Лиозно произошёл пожар в квартире на третьем этаже дома. Фото: Витебское ОУМЧС По сведениям...
 
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