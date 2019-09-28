«Краснеть за байкеров не хочется». Смотрите, как в Могилеве закрывали мотосезон

Источник материала: Tut.by

Байкеры в Могилеве 28 сентября закрыли мотосезон — символически, ведь ездят они круглый год. На площадке около торгового центра «Е-сити» собралось более 300 мотоциклов. И для мотоклуба Road Dogs MC, который каждый год проводит мероприятие, это самое крупное общеклубное закрытие мотосезона в этом году.

— Именно крупные клубные открытие и закрытие сезона мы каждый год проводим в разных городах, чтобы поддержать свои отделения, их развитие в регионах, — рассказал TUT.BY президент Road Dogs MC Илья Заболотников. — В Могилеве наших собралось человек 50 минимум. Конечно, приглашаем всегда всех желающих.

















При этом по календарю последнее закрытие сезона клубом будет в Витебске, но одноклубников там будет гораздо меньше.

— Собирать наших пацанов со всей страны каждые выходные сложно. Сегодня, например, ребята из Бреста приехали в Могилев. Просить их приехать в следующие выходные в Витебск — так это им опять через всю страну пилить.

— А если попросите, приедут?

— Конечно, — улыбается Илья.

























Отделения Road Dogs MC есть в шести городах, одноклубники — в двенадцати, в том числе за пределами страны. Материнское отделение находится в Витебске. Сколько человек состоит в клубе, не разглашается. Но Илья говорит, что много.

— Набрать как можно больше людей, вообще не цель. Вступление в клуб — дело добровольное и ответственное. Наша цель — собрать людей, которые серьезно относятся к движению, к братству и дружбе. Которые готовы отвечать за свои поступки и прийти на помощь в случае чего. Набрать абы-кого, чтобы потом за этих людей отвечать, краснеть в каких-то ситуациях, не хочется. А отвечать приходилось — бывало всякое.

Этот сезон для клубы был очень насыщенным, продолжает Илья. Road Dogs MC много ездили по стране и выезжали «немного за пределы» — в Карпаты. Немного, потому что «1200 км в одну сторону — не расстояние».













































И да, все замечают, что мотоциклов на дорогах становится все больше. Но по-прежнему к ним приковано повышенное внимание, особенно если речь идет о ДТП с их участием. Илья говорит, что в сознании общества просто до сих пор не уложилось, что мотоцикл — такое же транспортное средство, как и машина, просто двухколесное.





— Когда в Беларуси будет как в Европе — в каждой или каждой второй семье будет мотоцикл, — это показывание пальцем прекратится. Речь не о том, чтобы всем становиться байкерами, а чтобы купить себе «игрушку», кататься в свое удовольствие по выходным или не стоять в пробках в больших городах.