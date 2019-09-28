ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Краснеть за байкеров не хочется». Смотрите, как в Могилеве закрывали мотосезон

29.09.2019 12:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Байкеры в Могилеве 28 сентября закрыли мотосезон — символически, ведь ездят они круглый год. На площадке около торгового центра «Е-сити» собралось более 300 мотоциклов. И для мотоклуба Road Dogs MC, который каждый год проводит мероприятие, это самое крупное общеклубное закрытие мотосезона в этом году.

— Именно крупные клубные открытие и закрытие сезона мы каждый год проводим в разных городах, чтобы поддержать свои отделения, их развитие в регионах, — рассказал TUT.BY президент Road Dogs MC Илья Заболотников. — В Могилеве наших собралось человек 50 минимум. Конечно, приглашаем всегда всех желающих.





При этом по календарю последнее закрытие сезона клубом будет в Витебске, но одноклубников там будет гораздо меньше.

— Собирать наших пацанов со всей страны каждые выходные сложно. Сегодня, например, ребята из Бреста приехали в Могилев. Просить их приехать в следующие выходные в Витебск — так это им опять через всю страну пилить.

— А если попросите, приедут?

— Конечно, — улыбается Илья.







Отделения Road Dogs MC есть в шести городах, одноклубники — в двенадцати, в том числе за пределами страны. Материнское отделение находится в Витебске. Сколько человек состоит в клубе, не разглашается. Но Илья говорит, что много.

— Набрать как можно больше людей, вообще не цель. Вступление в клуб — дело добровольное и ответственное. Наша цель — собрать людей, которые серьезно относятся к движению, к братству и дружбе. Которые готовы отвечать за свои поступки и прийти на помощь в случае чего. Набрать абы-кого, чтобы потом за этих людей отвечать, краснеть в каких-то ситуациях, не хочется. А отвечать приходилось — бывало всякое.

Этот сезон для клубы был очень насыщенным, продолжает Илья. Road Dogs MC много ездили по стране и выезжали «немного за пределы» — в Карпаты. Немного, потому что «1200 км в одну сторону — не расстояние».












И да, все замечают, что мотоциклов на дорогах становится все больше. Но по-прежнему к ним приковано повышенное внимание, особенно если речь идет о ДТП с их участием. Илья говорит, что в сознании общества просто до сих пор не уложилось, что мотоцикл — такое же транспортное средство, как и машина, просто двухколесное.


— Когда в Беларуси будет как в Европе — в каждой или каждой второй семье будет мотоцикл, — это показывание пальцем прекратится. Речь не о том, чтобы всем становиться байкерами, а чтобы купить себе «игрушку», кататься в свое удовольствие по выходным или не стоять в пробках в больших городах.

Читайте также

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для мотоклуба Road Dogs MC, который каждый год проводит мероприятие, это самое крупное общеклубное закрытие мотосезона в этом году.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле Audi не пропустила Kawasaki. Пострадала 21-летняя пассажирка мотоцикла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика