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Экономист рассказал, как китайцы смогли обогнать белорусов

29.09.2019 12:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Восьмом Международном Конгрессе исследователей Беларуси, который проходит в Вильнюсе, экономист Александр Обухович рассказал, как страны Балтии оставили наше государство у себя за спиной.

Экономист считает, что «основная беда» постсоветских стран заключается в том, что в Советском Союзе «проспали технологическую революцию», пишет "Солидарность".

– В это время на Западе закрывались предприятия. Модернизировать их было неэффективно – как правило, новую индустрию создавали уже на другой базе. Если посмотреть на закрытые предприятия, то они стоят чистенькие – хоть нажимай кнопку, запускай станок и работай. Но нет, от них отказались…

В 2000 году Китай постарался просто-напросто скопировать структуру экономики Германии. Через госбанки он стал закупать дорогие современные станки и раздавать их частным собственникам в лизинг.

Основой для этого бума было решение Германии, согласно которому в ряде отраслей (в частности в автомобильной) было запрещено применять станки старше 5 лет.

За этими «пятилетками» китайцы устроили настоящую охоту.

В то время мы с огромным трудом могли купить себе такой станок. Потому что уже стояла очередь китайцев, желавшая все выкупить, – рассказал Александр Обухович.


Экономист также сослался на недавнюю статью в Bloomberg.

– Страны Вышиградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) уже больше не являются экономическими колониями Германии. Их начало роста заключалось в том, что немецкие фирмы поставили им оборудование, передали заказы. Там начали производить продукцию для немецкого рынка.

Но затем их экспорт в Германию снизился, и они стали сдвигаться в сторону готовой продукции.

Экономист заявил, что по добавленной стоимости промышленной продукции сегодня Беларусь уступает не только Польше и Чехии, но и старнам Балтии – Литве, Латвии и Эстонии.

– Это значит, что те страны, которые провели деиндустриализацию, которые похоронили свои заводы, выставили из оборота рабочей силы массу своего населения, сумели на другой технической базе начать экономический подъем, – пришел к неожиданному выводу Обухович.
 
 
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На Восьмом Международном Конгрессе исследователей Беларуси, который проходит в Вильнюсе, экономист Александр Обухович рассказал, как страны Балтии оставили наше...
 
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