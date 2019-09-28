Экономист рассказал, как китайцы смогли обогнать белорусов

"Солидарность" . Экономист считает, что «основная беда» постсоветских стран заключается в том, что в Советском Союзе «проспали технологическую революцию», пишет





– В это время на Западе закрывались предприятия. Модернизировать их было неэффективно – как правило, новую индустрию создавали уже на другой базе. Если посмотреть на закрытые предприятия, то они стоят чистенькие – хоть нажимай кнопку, запускай станок и работай. Но нет, от них отказались…





В 2000 году Китай постарался просто-напросто скопировать структуру экономики Германии. Через госбанки он стал закупать дорогие современные станки и раздавать их частным собственникам в лизинг.





Основой для этого бума было решение Германии, согласно которому в ряде отраслей (в частности в автомобильной) было запрещено применять станки старше 5 лет.





За этими «пятилетками» китайцы устроили настоящую охоту.





В то время мы с огромным трудом могли купить себе такой станок. Потому что уже стояла очередь китайцев, желавшая все выкупить, – рассказал Александр Обухович.









Экономист также сослался на недавнюю статью в Bloomberg.





– Страны Вышиградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) уже больше не являются экономическими колониями Германии. Их начало роста заключалось в том, что немецкие фирмы поставили им оборудование, передали заказы. Там начали производить продукцию для немецкого рынка.





Но затем их экспорт в Германию снизился, и они стали сдвигаться в сторону готовой продукции.





Экономист заявил, что по добавленной стоимости промышленной продукции сегодня Беларусь уступает не только Польше и Чехии, но и старнам Балтии – Литве, Латвии и Эстонии.





– Это значит, что те страны, которые провели деиндустриализацию, которые похоронили свои заводы, выставили из оборота рабочей силы массу своего населения, сумели на другой технической базе начать экономический подъем, – пришел к неожиданному выводу Обухович.