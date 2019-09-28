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Названы три «живые» политические силы в Беларуси. Но не все так просто
Источник материала: Партизан
На проходящем в Вильнюсе Восьмом Международном Конгрессе исследователей Беларуси во время дискуссии о возможном транзите власти в нашей стране были названы три «живые» политические силы помимо властей.
Их перечислил Андрей Петровский (Институт философии НАН):
– Первая – ЛДПБ. Имеет структуры, имеет людей. С точки зрения Realpolitik, это самая готовая к трансформациям (в стране – С.) политическая сила. Вторая – «Говори правду».
Третья – правоцентристская коалиция (ОГП, «За Свободу» БХД – С.). Как бы к ней кто не относился. Они все структурированы, у них есть опыт политической борьбы, у них есть активисты.
На уточняющий вопрос о коммунистах, Андрей Петровский ответил так:
– Если провластных имеете в виду – эта партия переживает кризис. Он усугубляется. Нет кадрового роста внутри партии. Более того, их не воспринимает общее левое мировое движение.
Однако с вышесказанным не согласился Валерий Карбалевич (Аналитический центр «Стратегия»). По его мнению, ЛДПБ – «большой мыльный пузырь».
– Когда партия раз в пять лет проводит съезд за два часа и все решения принимаются без альтернативы, то это первый признак мертвой партии. И обратите внимание. За много лет участия Гайдукевича в президентских выборах ни разу партия не смогла собрать 100 тысяч подписей. Ту туфту, которую они сдавали, никто не считал. Потому что (Сергей) Гайдукевич нужен был власти в качестве спарринг-партнера. В реальной ситуации, мне кажется, этот пузырь очень легко сдуется, – сказал Карбалевич.
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На проходящем в Вильнюсе Восьмом Международном Конгрессе исследователей Беларуси во время дискуссии о возможном транзите власти в нашей стране были названы три...
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