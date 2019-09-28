Белстат создал портрет среднестатистического пожилого беларуса

В начале 2019 года в Беларуси проживало 2 млн 91,7 тыс. пожилых людей — это больше, чем каждый пятый житель. Причем за 10 лет их стало больше на 322 тысячи, или 18,2%. Среди пожилых беларусов 64,2% — женщины, 35,8% — мужчины. 71,6% из них проживает в городах.





За последнее десятилетие продолжительность жизни беларусов увеличилась с 70,5 до 74,5 лет. Для женщин она теперь составляет 79,4 года, для мужчин — 69,2 года. Вероятно, этому способствует и то, что намного больше пожилых людей стали заниматься физкультурой и спортом: если в 2012 году таких было 14,7%, то в 2019-м — 22,7%.





При этом многие люди старше 60 лет в Беларуси продолжают работать. По данным на конец 2018 года, среди работников организаций нашей страны таких 7,8%. Больше всего пожилых людей трудится в сфере науки — там таких 21,8%, больше чем каждый пятый. Много пожилых в сфере операций с недвижимостью (14,8%), предоставлении прочих видов услуг (13,8%), в сфере производства вычислительной техники, электроники и оптики (13,1%), в сфере творчества, спорта, развлечений и отдыха (13,1%) и образования (12,2%).









Беларусы и старше 60 лет женятся и создают семьи. В 2018 году вступили в брак 1 480 пожилых мужчин и 939 женщин, причем в 739 новых семьях больше 60 лет было обоим партнерам. Большинство пожилых женихов и невест — разведенные (75,3% и 67,2%), а четверть из вышедших замуж женщин ранее похоронили своих мужей.





Также Белстат сообщает, что пожилые беларусы — активные пользователи интернета. В 2018 году 35,8% наших граждан старше 60 лет пользовались интернетом. Из них половина заходит в Сеть ежедневно, 65,6% общается на различных форумах и в соцсетях, 67,1% смотрят фильмы, скачивают музыку и т.д.