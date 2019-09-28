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Оранжевый уровень опасности объявлен на понедельник-вторник из-за ветра
Источник материала: Партизан
Синоптики повысили уровень опасности в штормовом предупреждении на понедельник и вторник. Он увеличен с желтого до оранжевого.
Усиление ветра порывами до 15-20 м/с ожидается в понедельник по юго-западу Беларуси, а во вторник на большей части территории страны.
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Синоптики повысили уровень опасности в штормовом предупреждении на понедельник и вторник. Он увеличен с желтого до оранжевого.
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