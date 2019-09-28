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Немецкая полиция оштрафовала беларусских дальнобойщиков за обед посреди трассы

29.09.2019 11:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

26 сентября возле города Бад-Раппенау в земле Баден-Вюртемберг баварские полицейские заметили фуру, стоящую посреди трассы. В это время шел сильный дождь, и видимость была сильно ограничена. Баварские полицейские вызвали своих местных коллег из Вайнсберга.

Приехав на место прошествия, полицейские отправились поговорить с водителями автомобиля. Поведение беларусских дальнобойщик их очень удивило – «водитель и его напарник спокойно сидели в кабине и обедали», – пишет пресс-служба полиции Хайльбронна.

Как выяснилось, в автомобиле, следовавшем в Нюрнберг, неожиданно закончилось топливо. Водителям пришлось остановиться посреди трассы. Их оштрафовали на 500 евро за создание аварийной ситуации. Также они заплатили компании, которая привезла топливо для заправки.
 
 
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26 сентября возле города Бад-Раппенау в земле Баден-Вюртемберг баварские полицейские заметили фуру, стоящую посреди трассы. В это время шел сильный дождь, и...
 
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