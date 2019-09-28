Кража из авто, пьяная драка, взлом аккаунта и мошенничество с банковской картой: весь криминал Кореличского района за неделю с 9 по 16 сентября

Источник материала: Полымя

Оперативка за период с 9 по 16 сентября





⚠ За прошедшую неделю возбуждено 4 уголовных дела, два из которых по линии уголовного розыска, еще два – по линии других служб. К административной ответственности привлечено 14 правонарушителей.

⚠ Оставляя автомобиль незапертым, пусть даже вблизи собственного дома, хозяин не может быть уверенным в сохранности своего имущества. Так произошло в период с 11 часов утра 11 сентября до 6 часов вечера 13 сентября. Из незапертой автомашины «Mitsubishi Pajero», принадлежащей 41-летнему жителю агр. Полужье, неизвестный украл автомагнитолу стоимостью 200 руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РБ («Кража»).

⚠ Днём 22 августа в одном из домов в д. Броносово Турецкого сельсовета разыгралась пьяная драка. Нетрезвый 42-летний местный житель, повздорив с 62-летним односельчанином, избил его. В отношении агрессивного сельчанина возбуждено уголовное дело по ст. 147 ч. 1 УК РБ («Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения»).

⚠ Создавая страницу в одной из соцсетей в глобальной паутине, мы рассчитываем на личное пространство для связи и общения с друзьями и родственниками. Однако сегодня киберпреступники с легкостью вторгаются в него, принося владельцу страницы моральный дискомфорт. Так, в период с 7 часов вечера 8 сентября по 10 часов утра 9 сентября неизвестный взломал личную страницу ВКонтакте кореличской девятиклассницы и разместил на ней материалы порнографического характера. За подобные действия в отношении хакера возбуждено уголовное дело ст. 350 УК РБ («Модификация компьютерной информации»).

⚠ Воспользоваться найденными банковскими карточками – огромный соблазн, с которым порой нелегко справиться. Однако стоит помнить, что такие действия могут повлечь за собой неприятные последствия. 18 сентября возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя г.п. Кореличи, который в середине июля с помощью найденных банковских карт рассчитывался за товары в магазинах и совершал интернет-покупки на общую сумму почти 124 рубля.

По материалам Кореличского РОВД и Кореличского РОСК