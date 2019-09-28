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Мурлыкающая терапия. Почему кошки благотворно влияют на здоровье своих хозяев?

29.09.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Ученые из Калифорнии провели исследование и доказали, что кошки благотворно влияют на здоровье своих владельцев, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Мурлыкающая терапия. Почему кошки благотворно влияют на здоровье своих хозяев?

Согласно проведенным изысканиям, на организм человека положительно влияет мурлыканье домашних питомцев. Дело в том, что кошки издают звуки разной частоты, при этом по всему телу животного распространяется вибрация. Благодаря этому мурлыканье успокаивает, положительно сказывается на психическом состоянии человека. У некоторых людей оно даже способно снизить давление без применения медикаментозных средств.

При проведении эксперимента ученые из Калифорнии предлагали участникам опыта прослушать мурлыканье в записи. И положительный эффект подтвердился даже без непосредственного контакта с животными.

Источник: minsknews.by

 
Теги: Минск
 
 
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Ученые из Калифорнии провели исследование и доказали, что кошки благотворно влияют на здоровье своих владельцев, сообщает корреспондент агентства...
 
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