Мурлыкающая терапия. Почему кошки благотворно влияют на здоровье своих хозяев?

Ученые из Калифорнии провели исследование и доказали, что кошки благотворно влияют на здоровье своих владельцев, сообщает корреспондент агентства
Согласно проведенным изысканиям, на организм человека положительно влияет мурлыканье домашних питомцев. Дело в том, что кошки издают звуки разной частоты, при этом по всему телу животного распространяется вибрация. Благодаря этому мурлыканье успокаивает, положительно сказывается на психическом состоянии человека. У некоторых людей оно даже способно снизить давление без применения медикаментозных средств.
При проведении эксперимента ученые из Калифорнии предлагали участникам опыта прослушать мурлыканье в записи. И положительный эффект подтвердился даже без непосредственного контакта с животными.
Источник: minsknews.by