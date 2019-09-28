пожаре легкового автомобиля Ауди 100 на территории частного домовладения в аг. Волпа Волковысского района.
В результате автомобиль уничтожен полностью. Причина пожара устанавливается, сообшает
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В Волпе во двора дома горел автомобиль
29.09.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
пожаре легкового автомобиля Ауди 100 на территории частного домовладения в аг. Волпа Волковысского района.
В результате автомобиль уничтожен полностью. Причина пожара устанавливается, сообшает
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пожаре легкового автомобиля Ауди 100 на территории частного домовладения в аг. Волпа Волковысского района. В результате...
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