После тяжелой продолжительной болезни умерла Елена Федоровна Желнерович, теща Александра Лукашенко, которую он называл «вторым человеком после матери». Ей было 90 лет.
Об этом
Елена Желнерович — мать Галины Лукашенко, официальной супруги главы государства. Она — бабушка Виктора и Дмитрия Лукашенко.
Елена Желнерович родилась в Великом Межнике. Некоторое время жила на Минщине, но после смерти родителей вернулась в родительский дом вместе с мужем Родионом (он был родом из Бреста, умер в 1983 году).
На протяжении нескольких десятилетий работала учителем белорусского языка и литературы, заместителем директора школы в соседней Александрии.
Вырастила дочерей Галину и Тамару.