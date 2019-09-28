Источник материала: Новости Волковыска

После тяжелой продолжительной болезни умерла Елена Федоровна Желнерович, теща Александра Лукашенко, которую он называл «вторым человеком после матери». Ей было 90 лет.

Об этом «Нашей Ниве» сообщили жители деревни Большой Межник Шкловского района, где она прожила почти всю жизнь.

Елена Желнерович — мать Галины Лукашенко, официальной супруги главы государства. Она — бабушка Виктора и Дмитрия Лукашенко.

Елена Желнерович родилась в Великом Межнике. Некоторое время жила на Минщине, но после смерти родителей вернулась в родительский дом вместе с мужем Родионом (он был родом из Бреста, умер в 1983 году).

На протяжении нескольких десятилетий работала учителем белорусского языка и литературы, заместителем директора школы в соседней Александрии.

Вырастила дочерей Галину и Тамару.