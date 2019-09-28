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Иностранным туристам разрешат прилетать в Гомель без виз

29.09.2019 14:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси работает над соответствующим проектом и планирует расширить безвизовый режим на региональные аэропорты.

По словам заместителя министра спорта и туризма Михаила Портного работы над проектом находятся на финальном этапе, передает "Белсат".

Ведомство надеется увеличить поток туристов в несколько раз.


Сейчас Гомельская область – аутсайдер среди всех белорусских регионов по количеству туристов. В прошлом году Гомельщину посетило 4777 туристов. Это почти в 20 раз меньше, чем в Гродненской или Брестской областях.

В январе-июле 2019 года в рамках безвизового режима в Беларусь приехало около 174 000 человек.
 
 
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Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси работает над соответствующим проектом и планирует расширить безвизовый режим на региональные аэропорты.
 
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