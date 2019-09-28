Ещё пара км — и унесли бы без сознания: белорус снялся с дистанции на ЧМ в Дохе





Дмитрий Дюбин / www.instagram.com/blr_athletic





Белорус смог пройти 12 километров из 50 прежде, чем ему стало плохо. Пульс спортсмена зашкаливал. Медики отметили, что ещё пара километров в таком состоянии — и ходока бы уносили с трассы без сознания.









Дмитрий Дюбин / www.instagram.com/blr_athletic





На старт 50-километровой дистанции по спортивной ходьбе вышли 46 мужчин и 22 женщины. У мужчин лишь 28 участников сумели пересечь финишную черту: четверо спортсмена были дисквалифицированы за нарушение правил техники ходьбы, ещё десять сошли. Кроме Дюбина, в их числе именитый Йоханн Диниц — рекордсмен мира, победитель минувшего чемпионата мира и трёх чемпионатов Европы. Он не смог преодолеть половину дистанции.





А вот белорусские девушки справились с жарой и влажностью и смогли финишировать. Анастасия Яцевич — 12-я, Надежда Дорожук — 13-я.



