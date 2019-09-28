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Ещё пара км — и унесли бы без сознания: белорус снялся с дистанции на ЧМ в Дохе

29.09.2019 14:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский ходок Дмитрий Дюбин не смог завершить дистанцию в 50 км на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе. Сражаться ходоку пришлось не столько с собой и с соперниками, сколько с погодой. Температура +33℃ и влажность около 100% превратили соревнования в филиал ада.


Дмитрий Дюбин / www.instagram.com/blr_athletic

Белорус смог пройти 12 километров из 50 прежде, чем ему стало плохо. Пульс спортсмена зашкаливал. Медики отметили, что ещё пара километров в таком состоянии — и ходока бы уносили с трассы без сознания.


Дмитрий Дюбин / www.instagram.com/blr_athletic

На старт 50-километровой дистанции по спортивной ходьбе вышли 46 мужчин и 22 женщины. У мужчин лишь 28 участников сумели пересечь финишную черту: четверо спортсмена были дисквалифицированы за нарушение правил техники ходьбы, ещё десять сошли. Кроме Дюбина, в их числе именитый Йоханн Диниц — рекордсмен мира, победитель минувшего чемпионата мира и трёх чемпионатов Европы. Он не смог преодолеть половину дистанции.

А вот белорусские девушки справились с жарой и влажностью и смогли финишировать. Анастасия Яцевич — 12-я, Надежда Дорожук — 13-я.
 
 
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Белорусский ходок Дмитрий Дюбин не смог завершить дистанцию в 50 км на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе. Сражаться ходоку пришлось не столько с собой и с...
 
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