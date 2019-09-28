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Умерла теща Лукашенко, которую он считал «вторым человеком после матери»
Источник материала: Партизан
Теща Александра Лукашенко, Елена Федоровна Желнерович, умерла 28 сентября, сообщает
Сам Лукашенко, как сообщают источники «Свабоды», сейчас в Шклове. В течение вчерашнего и сегодняшнего дня на дорогах много милиции.
Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт не подтвердила и не опровергла эти сведения: сказала, что не имеет такой информации.
Елена Желнерович жила в деревне Большой Межник, что в Шкловском районе. До выхода на пенсию работала учительницей белорусского языка в Александрийской средней школе.
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Елена Федоровна Желнерович — мать Галины Родионовны Лукашенко, бабушка его сыновей Дмитрия и Виктора.
В интервью телеканалу «Дождь» Александр Лукашенко ранее признавался, что не собирается разводиться с женой, хотя не живет с ней уже несколько лет, но зато очень любит тещу. Он рассказал, что когда бывает дома, прежде всего едет к Федоровне.
«Федоровна для меня — друг человека, как я ей всегда говорю. Она меня безмерно любит и любила всегда, и я к ней еду. Несмотря на то, что мы с дочерью ее не живем, может быть, 30 или сколько лет. Это для меня второй человек после матери. Если бы не она, то я президентом бы не был», — резюмировал Лукашенко.
Слева направо: теннисный тренер Сергей Тетерин, Виктор Лукашенко, певица Алена Ланская, Александр Лукашенко, Елена Жевнерович, личная врач руководителя страны Светлана Коношенко, телеведущая Полина Шуба, миллионер Александр Шакутин.
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Теща Александра Лукашенко, Елена Федоровна Желнерович, умерла 28 сентября, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на односельчан женщины. Ей было около 90 лет.
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