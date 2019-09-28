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Умерла теща Лукашенко, которую он считал «вторым человеком после матери»

29.09.2019 14:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Теща Александра Лукашенко, Елена Федоровна Желнерович, умерла 28 сентября, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на односельчан женщины. Ей было около 90 лет.

Умерла теща Лукашенко, которую он считал «вторым человеком после матери»
Сам Лукашенко, как сообщают источники «Свабоды», сейчас в Шклове. В течение вчерашнего и сегодняшнего дня на дорогах много милиции.

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт не подтвердила и не опровергла эти сведения: сказала, что не имеет такой информации.

Елена Желнерович жила в деревне Большой Межник, что в Шкловском районе. До выхода на пенсию работала учительницей белорусского языка в Александрийской средней школе.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Елена Федоровна Желнерович — мать Галины Родионовны Лукашенко, бабушка его сыновей Дмитрия и Виктора.

В интервью телеканалу «Дождь» Александр Лукашенко ранее признавался, что не собирается разводиться с женой, хотя не живет с ней уже несколько лет, но зато очень любит тещу. Он рассказал, что когда бывает дома, прежде всего едет к Федоровне.

«Федоровна для меня — друг человека, как я ей всегда говорю. Она меня безмерно любит и любила всегда, и я к ней еду. Несмотря на то, что мы с дочерью ее не живем, может быть, 30 или сколько лет. Это для меня второй человек после матери. Если бы не она, то я президентом бы не был», — резюмировал Лукашенко.


Слева направо: теннисный тренер Сергей Тетерин, Виктор Лукашенко, певица Алена Ланская, Александр Лукашенко, Елена Жевнерович, личная врач руководителя страны Светлана Коношенко, телеведущая Полина Шуба, миллионер Александр Шакутин.

Как рассказывала TUT.BY Елена Федоровна, Лукашенко бывал у нее в гостях нечасто. Узнавала она о приезде не напрямую, а через милицию. Ее предупреждали, чтобы была дома. Она ему готовила простую еду: блины, яичницу, рисовый молочный суп, драники. Именно эти блюда он любил раньше. Приезжал президент всегда с охраной, которая остается на улице. Бывал здесь и Николай Лукашенко, третий сын президента, не внук Елены Федоровны — но у женщины даже была с ним фотография.
 
 
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Теща Александра Лукашенко, Елена Федоровна Желнерович, умерла 28 сентября, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на односельчан женщины. Ей было около 90 лет.
 
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