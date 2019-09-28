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Банки предупреждают своим клиентов о телефонных мошенниках
Источник материала: Партизан
Банки предупреждают своих клиентов о новой волне мошенничеств: людям звонят и выпытывают персональные данные.
Например, в "Беларусбанке" зафиксировали случай, когда от имени этого учреждения звонили неизвестные и заявляли, будто в личном кабинете клиента висит заявка на кредит в 5000 рублей. Злоумышленник просил предоставить ему паспортные данные для отмены кредита, но к счастью клиент не поверил в обман.
Также мошенники могут представляться сотрудниками службы сервиса клиентов "Банковского процессингового центра", ЕРИП, использовать скрытые телефонные номера или программы-анонимайзеры, которые подменяют номера телефонов на реальные номера, размещенные на официальных ресурсах. Такие случаи были с клиентами БСБ Банка.
Пытаясь получить личную информацию (номер карты, логин и пароль от сервисов дистанционного обслуживания и т.д.), мошенники могут угрожать людям — обещают одобрить кредит или заблокировать карту.
В банках напоминают, что их сотрудники никогда не спрашивают по телефону информацию о полном номере банковской карты и другие персональные данные, пишет
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Банки предупреждают своих клиентов о новой волне мошенничеств: людям звонят и выпытывают персональные данные.
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