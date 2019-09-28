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В Могилеве на Dranikfest'е съели полторы тонны картофеля

29.09.2019 13:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Могилеве в субботу прошел фестиваль Dranikfest. Его участники съели полтонны картофеля в виде драников и по традиции затоптали муляж огромного колорадского жука, сообщает TUT.by

Помимо дегустации драников, на фестивале было много других развлечений: например, традиционные белорусские танцы и песни. Количество посетителей вечера достигло 10 тысяч человек.

Среди могилевских ресторанов и кафе проходил конкурс "Золотая терка" на лучшие драники. Победу присудили "Бару XIX век".

Нынешний Dranikfest в Могилеве — уже шестой по счету. Организаторы надеются, что фестиваль станет международным.
 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве в субботу прошел фестиваль Dranikfest. Его участники съели полтонны картофеля в виде драников и по традиции затоптали муляж огромного колорадского жука,...
 
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