В Могилеве на Dranikfest'е съели полторы тонны картофеля

Помимо дегустации драников, на фестивале было много других развлечений: например, традиционные белорусские танцы и песни. Количество посетителей вечера достигло 10 тысяч человек.





Среди могилевских ресторанов и кафе проходил конкурс "Золотая терка" на лучшие драники. Победу присудили "Бару XIX век".





Нынешний Dranikfest в Могилеве — уже шестой по счету. Организаторы надеются, что фестиваль станет международным.