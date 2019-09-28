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54,5% белорусов за союз с Россией, 25% — за союз с Европой

29.09.2019 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

54,5% белорусов за союз с Россией, 25% — за союз с Европой. Ещё 20,5% опрошенных не знают, что ответить, или затрудняются с ответом на этот вопрос.

Такие цифры озвучил 28 сентября на Конгрессе исследователей Беларуси руководитель "Белорусской аналитической мастерской" Андрей Вардамацкий, передает "Еврорадио".

Это данные на август 2019 года. Если рассматривать вопрос в динамике, видно, что число сторонников интеграции с Россией постепенно уменьшается — за год их стало меньше почти на 9 процентных пунктов. Количество сторонников европейского пути для Беларуси колеблется между 20% и 25%. А вот тех, кто сомневается, в последнее время стало больше.


Чтобы получить эти данные, была опрошена 1 тысяча человек.

Международный Конгресс исследователей Беларуси проходит в Вильнюсе с 27 по 29 сентября 2019 года. Мероприятие собрало около 600 участников. Вардамацкий представил на нем исследование "Российские ценности или европейские блага".
 
 
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54,5% белорусов за союз с Россией, 25% — за союз с Европой. Ещё 20,5% опрошенных не знают, что ответить, или затрудняются с ответом на этот вопрос.
 
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