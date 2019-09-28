54,5% белорусов за союз с Россией, 25% — за союз с Европой

"Еврорадио" . Такие цифры озвучил 28 сентября на Конгрессе исследователей Беларуси руководитель "Белорусской аналитической мастерской" Андрей Вардамацкий, передает





Это данные на август 2019 года. Если рассматривать вопрос в динамике, видно, что число сторонников интеграции с Россией постепенно уменьшается — за год их стало меньше почти на 9 процентных пунктов. Количество сторонников европейского пути для Беларуси колеблется между 20% и 25%. А вот тех, кто сомневается, в последнее время стало больше.









Чтобы получить эти данные, была опрошена 1 тысяча человек.