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Фотофакт. Как выглядит памятник диктатуре

29.09.2019 12:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он поставлен президенту, который избирался семь раз.

Так выглядит памятник диктатуре Альфредо Стресснера, который с 1954 по 1989 годы руководил Парагваем, пишет "Солидарность".



Стресснеру принадлежит фраза: «Друзьям -- всё, врагам -- закон».

Парагвайцы его статую разбили, придавили бетонным блоком, для верности стянули арматурами и сделали надпись «Больше никогда!».
 
 
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Он поставлен президенту, который избирался семь раз.
 
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