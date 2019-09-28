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Фотофакт. Как выглядит памятник диктатуре
Источник материала: Партизан
Он поставлен президенту, который избирался семь раз.
Так выглядит памятник диктатуре Альфредо Стресснера, который с 1954 по 1989 годы руководил Парагваем, пишет
Стресснеру принадлежит фраза: «Друзьям -- всё, врагам -- закон».
Парагвайцы его статую разбили, придавили бетонным блоком, для верности стянули арматурами и сделали надпись «Больше никогда!».
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Он поставлен президенту, который избирался семь раз.
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