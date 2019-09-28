Белорусские футбольные клубы на грани выживания

"Белсат" . Это будет уже второе возрождение столичных автозаводцев: в 2005 году «Торпедо» потеряло профессиональный статус, но именно благодаря усилиям фанатов клуб вернулся в высшую лигу. Правда, всего на два года, передает





А в нынешнем сезоне «Торпедо» сыграло только половину матчей. Причина – главный инвестор прекратил финансирование. В результате клуб снялся с чемпионата.





Эта ситуация в последние годы для Беларуси – не новая. Так, весной 2018-го «Торпедо» попало в высшую лигу, так как Федерация футбола не допустила к участию в чемпионате команду «Крумкачы». За последние пять лет с футбольной карты Беларуси исчезло 25 клубов.





«Большинство из этих клубов имели в своем активе частный капитал. Когда они исчезают, значит, просто нет условий для частного бизнеса. То есть на футболе нашем невозможно заработать. Во всех странах мира владельцы клубов приходят туда не для того, чтобы потратить деньги, а чтобы их заработать. У нас телевидение ничего не платит людям, рекламный рынок очень слабый, спонсоров очень сложно найти», – рассказывает Сергей Южик, спортивный журналист, пресс-секретарь НФК.





По словам Сергея Южика, для того, чтобы оставаться на вершине дивизиона, клуб должен иметь по крайней мере полмиллиона долларов на сезон. Возможно ли в Беларуси обойтись без государственного поддержания профессиональных клубов?





«Если страна не будет поддерживать спорт, то, наверное, многие клубы умрут. Но очень хотелось бы, чтобы мы жили за государственные деньги не так, как сейчас, а привлекали бизнес».









«Коммерческие клубы лучше работают с деньгами. А если это государственные клубы, то они не несут ответственности ни перед кем».





«Чтобы что-то развивалось, нужно самому прикладывать свои силы и средства. А если ты получаешь деньги от дяди, то какая тебе разница, на что они пойдут?»





Как же белорусскому футболу выйти из ловушки командно-административной системы? Три года назад в Белорусской федерации футбола обсуждали создание профессиональной футбольной лиги под названием Мастер-лига, но дальше заявления дело не пошло.





«Зарабатывать у нас в футболе могут только клубы, участвующие в еврокубках. Клубы белорусского чемпионата получают деньги от УЕФА, на них существуют. Это единственная строка доходов. Все остальное: продажа атрибутики, билетов – это все очень мизерно… Пока существует эта система государственной поддержки, ничего не изменится», – считает Сергей Южик.





Выходит, что, с одной стороны, руководство некоторых клубов просто не заинтересовано в переходе на рыночные рельсы, ведь тогда придется бороться за зрителей и спонсоров. С другой – система государственного финансирования клубов лишает их всякой мотивации.







