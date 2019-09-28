Ученые определили, сколько необходимо провести времени на природе для полного восстановления сил

Источник материала: Газета Авангард





Сколько времени нужно человеку для того, чтобы снять стресс и усталость и полностью расслабиться – на этот вопрос постарались ответить ученые Мичиганского университета.

В течение 8 недель эксперты осуществили 40 наблюдений и экспериментов.

Участники эксперимента три раза в неделю по 10 минут проводили за пределами больших городов, также им было запрещено заниматься спортом и использовать гаджеты.

В результате ученые зафиксировали изменения, связанные со временем, проведенным на природе.

Изменения оценивались по образцам слюны, из которой выделяли гормон стресса – кортизол.

Эксперимент показал, что для нормализации количества этого гормона человеку было достаточно проводить на природе или в парке до 30 минут в день, не нагружая себя источниками информации.

Источник: belnovosti.by