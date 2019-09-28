Очень здоровая позиция: почему Минздрав не запретит смену пола в Беларуси

Источник материала: KYKY

Беларуские пролайферы требовали запретить проводить в стране операции по корректировке пола. Минздрав прислал развернутый ответ, который опубликовали на сайте katolik.life: ведомство объяснило, почему этого не произойдет. Приводим суть позиции министерства.

Половые органы не равны полу

«Наличие тех или иных половых органов не может определять ту или иную половую принадлежность. Человек может родиться без внешних половых органов или с наличием и мужских, и женских органов одновременно, или лишиться первичных и вторичных половых признаков при жизни», — заявил Минздрав.

Всё под контролем специалистов

Ведомство добавило, что пациентам с ментальными расстройствами, которые хотят сменить пол, оказывают помощь строго по клиническому протоколу. Так, коррекция половой принадлежности проводится в госорганизациях здравоохранения по желанию человека, которому уже есть 18 лет. Разрешение на операцию выдает специальная комиссия медиков.

18 лет для операции — это нормально

«По закону, гражданин, достигший 18-летнего возраста, имеет право участвовать в политических процессах и в этом же возрасте подлежит призыву в армию и получает право на использование оружия. Поскольку вопрос изменения половой принадлежности относится в большей степени к индивидуальному явлению, то устанавливать более высокий возраст для операций по изменению пола не имеет под собой рациональной обоснованности», — указали в письме.

Сменить пол, чтобы привести в соответствие

В Минздраве уверены, что главным фактором, который определяет поведение человека в обществе, в том числе его способность быть субъектом и объектом права, — это его психологический пол. Смена пола в медицинском понимании — это приведение в соответствие гражданского и психологического пола. Поскольку последний на современном уровне развития науки изменить невозможно, единственным путем остается смена гражданского пола.

Пол — это субъективно

«Главный критерий транссексуальности — это половое самосознание, которое у любого человека формируется в возрасте до пяти лет. Определение пола — явление субъективное и не может диктоваться окружающими людьми», — резюмировали в ведомстве.