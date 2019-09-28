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Самое смешное в байнете за неделю. 23 — 29 сентября

29.09.2019 14:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Продолжаем рубрику «Самое смешное в байнете»: делимся фееричными инфоповодами, которые в течение уходящей недели освещали СМИ и постили беларусы. 

На этой неделе интернет (и беларусы в том числе) вспомнил о приложениях, находящих клонов по фотографиям какого-нибудь человека. Мы протестировали программу Gradient.Photo: пройдемся по наиболее забавным совпадениям (больше картинок смотрите в нашей подборке):

Главный по градусу радости инфоповод недели — в Минске рекордно рано подключили отопление. Вот какой скетч появился в честь тепла:

26 сентября в Минске провели VIP-открытие первого магазина шведского бренда H&M, что возмутило многих беларусов. Кратко о том, как смеялись соцсети:

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