Самое смешное в байнете за неделю. 23 — 29 сентября

Источник материала: KYKY

Продолжаем рубрику «Самое смешное в байнете»: делимся фееричными инфоповодами, которые в течение уходящей недели освещали СМИ и постили беларусы.

На этой неделе интернет (и беларусы в том числе) вспомнил о приложениях, находящих клонов по фотографиям какого-нибудь человека. Мы протестировали программу Gradient.Photo: пройдемся по наиболее забавным совпадениям (больше картинок смотрите в нашей подборке ):

Главный по градусу радости инфоповод недели — в Минске рекордно рано подключили отопление. Вот какой скетч появился в честь тепла:

26 сентября в Минске провели VIP-открытие первого магазина шведского бренда H&M, что возмутило многих беларусов. Кратко о том, как смеялись соцсети: