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Сиамские близнецы родились в Украине

29.09.2019 15:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Редкий случай в мировой медицине. В Украине родились сиамские близнецы,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У девочек две головы и одно тело на двоих.

Сиамские близнецы родились в Украине

У роженицы это была первая беременность и о том, что у неё появятся сиамские близнецы, было известно заранее. Однако женщина приняла решение сохранить беременность.

Сиамские близнецы родились в Украине

Роды начались преждевременно: в 33 недели. Сейчас близнецы с матерью находятся в родильном доме, в дальнейшем они будут переведены в детскую больницу.

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Новости Украины. Редкий случай в мировой медицине. В Украине родились сиамские близнецы,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У девочек две головы и одно...
 
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