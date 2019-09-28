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В Китае автобус врезался в грузовик из-за лопнувшего колеса

29.09.2019 15:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. В Китае автобус врезался в грузовик: погибли более 30 человек, ещё столько же пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие из пассажиров находятся в тяжёлом состоянии.

В Китае автобус врезался в грузовик из-за лопнувшего колеса

ДТП произошло на скоростной автотрассе на востоке страны. По предварительным данным, у автобуса лопнуло переднее колесо, из-за чего он потерял управление и врезался в двигавшийся навстречу грузовик.

В Китае автобус врезался в грузовик из-за лопнувшего колеса

На месте аварии продолжают работать спасатели. Движение на данном участке дороги частично приостановлено.

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Новости Китая. В Китае автобус врезался в грузовик: погибли более 30 человек, ещё столько же пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие из...
 
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