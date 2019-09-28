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Дрифт и визг колёс: у МТЗ отметили День машиностроителя

29.09.2019 14:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День машиностроителя отмечается в Беларуси,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрасль объединяет около 250 крупных и средних организаций. На них работает свыше 192 тысяч человек.

Им в профессиональный праздник поздравления направил Президент.

Дрифт и визг колёс: у МТЗ отметили День машиностроителя

Дрифт и визг колёс: у МТЗ отметили День машиностроителя

Дрифт и визг колёс: у МТЗ отметили День машиностроителя

Профессиональный праздник на площадке у Минского тракторного завода отметили турниром по скоростному маневрированию. Навыки вождения у пилотов здесь доведены до автоматизма.

Дрифт и визг колёс: у МТЗ отметили День машиностроителя

Дрифт и визг колёс: у МТЗ отметили День машиностроителя

Зрители наблюдали за крутыми виражами, разворотами на 360 градусов. Всё что происходило на арене, нельзя повторить на обычной дороге.

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. День машиностроителя отмечается в Беларуси,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрасль объединяет около 250 крупных и средних...
 
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