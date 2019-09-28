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Масштабная литургия прошла в Минске по случаю 30-летия Белорусской православной церкви
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 сентября в главном православном храме страны состоялась праздничная служба, которая собрала десятки архиереев, сотни священников и тысячи прихожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такая торжественная и масштабная литургия, пожалуй, прошла впервые в истории Белорусского экзархата. Всех не вместил даже главный храм страны.
У Свято-Духова сбора в специальном шатре разместили алтарь. Это вообще ситуация уникальна. Обычно это священнодействие происходит за закрытыми дверьми, но это особый день.
Поэтому таинство проходит у всех на виду. В алтаре – только архиереи. Все белорусские епископы и гости из соседних стран. Приветственное слово отправил и Патриарх Кирилл.
Павел, митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси:
29 сентября открылась выставка – летопись Белорусского экзархата. Сначала фотографии черно-белые – затем в цвете. С годами Белорусская православная церковь набирала силу.
Воссоздан Крест Евфросинии Полоцкой. Открыты 35 монастырей. Построены тысячи храмов. Подписаны соглашения о сотрудничестве со светскими властями.
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Новости Беларуси. 29 сентября в главном православном храме страны состоялась праздничная служба, которая собрала десятки архиереев, сотни священников и тысячи...
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