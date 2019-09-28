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Масштабная литургия прошла в Минске по случаю 30-летия Белорусской православной церкви

29.09.2019 14:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 сентября в главном православном храме страны состоялась праздничная служба, которая собрала десятки архиереев, сотни священников и тысячи прихожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабная литургия прошла в Минске по случаю 30-летия Белорусской православной церкви

Такая торжественная и масштабная литургия, пожалуй, прошла впервые в истории Белорусского экзархата. Всех не вместил даже главный храм страны.

Масштабная литургия прошла в Минске по случаю 30-летия Белорусской православной церкви

У Свято-Духова сбора в специальном шатре разместили алтарь. Это вообще ситуация уникальна. Обычно это священнодействие происходит за закрытыми дверьми, но это особый день.

Масштабная литургия прошла в Минске по случаю 30-летия Белорусской православной церкви

Поэтому таинство проходит у всех на виду. В алтаре – только архиереи. Все белорусские епископы и гости из соседних стран. Приветственное слово отправил и Патриарх Кирилл.

Масштабная литургия прошла в Минске по случаю 30-летия Белорусской православной церкви

Павел, митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси:
Мы себя не ассоциируем только с такими современными политическими временными границами, нет. Мы являемся членами Русской православной церкви. А она была крещена в 988 году, так что нам уже второе тысячелетие идет. И дай бог, чтобы мы всегда были едины, жили в мире и согласии.

Масштабная литургия прошла в Минске по случаю 30-летия Белорусской православной церкви

29 сентября открылась выставка – летопись Белорусского экзархата. Сначала фотографии черно-белые – затем в цвете. С годами Белорусская православная церковь набирала силу.

Масштабная литургия прошла в Минске по случаю 30-летия Белорусской православной церкви

Масштабная литургия прошла в Минске по случаю 30-летия Белорусской православной церкви

Воссоздан Крест Евфросинии Полоцкой. Открыты 35 монастырей. Построены тысячи храмов. Подписаны соглашения о сотрудничестве со светскими властями.

Люди в материале: Митрополит Минский и Заславский Павел
 
 
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Новости Беларуси. 29 сентября в главном православном храме страны состоялась праздничная служба, которая собрала десятки архиереев, сотни священников и тысячи...
 
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