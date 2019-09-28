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В Дрогичинском районе Renault наехал на лежавшего на дороге мужчину

29.09.2019 14:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 сентября примерно в 22:40 в Дрогичинском районе произошёл наезд на лежавшего на дороге пешехода.

Как сообщает МВД Беларуси, 18-летний водитель за рулём Renault Megane двигался по одной из улиц в деревне Воловель. В какой-то момент автомобиль наехал на 41-летнего местного жителя, который лежал на проезжей части. Пешеход погиб на месте.

В Дрогичинском районе Renault наехал на лежавшего на дороге мужчину
Фото: МВД Беларуси

Возбуждено уголовное дело. Водитель был трезв. Погибший и его велосипед не были обозначены светоотражателями. Выясняются все обстоятельства аварии.

На неделе в Бресте таксист пытался перенести лежавшего на дороге мужчину.

Пешеход отказывался вставать и вёл себя агрессивно – подробнее здесь.

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 28 сентября примерно в 22:40 в Дрогичинском районе произошёл наезд на лежавшего на дороге пешехода. Как сообщает МВД Беларуси, 18-летний водитель за...
 
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