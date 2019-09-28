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В Дрогичинском районе Renault наехал на лежавшего на дороге мужчину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 сентября примерно в 22:40 в Дрогичинском районе произошёл наезд на лежавшего на дороге пешехода.
Как
Возбуждено уголовное дело. Водитель был трезв. Погибший и его велосипед не были обозначены светоотражателями. Выясняются все обстоятельства аварии.
На неделе в Бресте таксист пытался перенести лежавшего на дороге мужчину.
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Новости Беларуси. 28 сентября примерно в 22:40 в Дрогичинском районе произошёл наезд на лежавшего на дороге пешехода. Как сообщает МВД Беларуси, 18-летний водитель за...
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