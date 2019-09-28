В Дрогичинском районе Renault наехал на лежавшего на дороге мужчину

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 сентября примерно в 22:40 в Дрогичинском районе произошёл наезд на лежавшего на дороге пешехода.

Как сообщает МВД Беларуси, 18-летний водитель за рулём Renault Megane двигался по одной из улиц в деревне Воловель. В какой-то момент автомобиль наехал на 41-летнего местного жителя, который лежал на проезжей части. Пешеход погиб на месте.



Фото: МВД Беларуси

Возбуждено уголовное дело. Водитель был трезв. Погибший и его велосипед не были обозначены светоотражателями. Выясняются все обстоятельства аварии.

На неделе в Бресте таксист пытался перенести лежавшего на дороге мужчину.