Источник материала: Горецкий вестник

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Вчера, 28 сентября, ФК “Горки”, в рамках чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд 2-й лиги, должен был встречаться на выезде с ФК “ЮАС”, но матч не состоялся. Причина — команда из Житковичей покинула чемпионат и все встречи, соответственно, отменяются. Следующую игру наша команда проведет на выезде. Соперником выступит “Арсенал” (из Дзержинска, к сожалению).