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Матч не состоялся
29.09.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
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Вчера, 28 сентября, ФК “Горки”, в рамках чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд 2-й лиги, должен был встречаться на выезде с ФК “ЮАС”, но матч не состоялся. Причина — команда из Житковичей покинула чемпионат и все встречи, соответственно, отменяются. Следующую игру наша команда проведет на выезде. Соперником выступит “Арсенал” (из Дзержинска, к сожалению).
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6Вчера, 28 сентября, ФК “Горки”, в рамках чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд 2-й лиги, должен был встречаться на выезде с ФК “ЮАС”, но матч не...
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